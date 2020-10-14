"Принято полоскать ушедших": подруга Марьянова рассекретила подробности жизни артиста

Три года назад умер актер фильма "Выше радуги" Дмитрий Марьянов. К годовщине смерти 15 октября друзья артиста подготовили электронную книгу о нем. В издании представлены фото из юности, воспоминания родных и близких о нем, а также приведены беседы коллег по сцене.
Инициатором выхода книги стала подруга и коллега Дмитрия Марьянова Инга Ильм. Она собрала ранее не известные истории о нем. Главной целью было развеять порочащие честь актера слухи, пишет "КП".
"Сегодня стало принято полоскать ушедших или интересоваться исключительно тем, как распоряжаются их наследством", – с горечью отметила актриса, добавив, что Марьянов в первую очередь был талантливым человеком.
Актера не стало, когда ему было 47 лет. Его смерть до сих пор окутана домыслами. Он скончался в реабилитационном центре, где лечился от алкоголизма. Туда его направила жена Ксения Бик. Сначала сообщили, что актер скончался из-за оторвавшегося тромба. Однако потом начали всплывать версии об убийстве, причем некоторые винили именно вдову.
Стоит отметить, что до сих пор после его смерти родственники спорят о наследстве актера. Ксения Бик, 81-летний отец артиста и сын от первого брака Даниил не могут поделить две квартиры, два мотоцикла и деньги на банковских счетах.
Популярные темы форума
Не глотает
Умерла 19-летняя дочь
Опрос! Где бы вы жили?
Новый подарок дедушке Путлеру
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
А вы бы хотели родиться мужчиной?
какие мужики сейчас в моде?
Вы верите в мистику?
Путин призвал к прекращению огня
Парни считают меня доступной