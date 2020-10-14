Внезапное исчезновение и странное сообщение: Загадочная смерть звезды сериала "Бедная Настя"

Актер Алексей Осипов за недолгую жизнь сыграл более 35 ролей, однако наибольшую популярность ему принесла работа в сериале "Бедная Настя".
Артист скончался 13 февраля 2013 года. В тот день Алексей Осипов и его возлюбленная отправились на Финский залив на прогулку. В какой-то момент девушка артиста решила вернуться к машине, чтобы погреться. Осипов остался на берегу, сославшись на желание побыть в одиночестве. С тех пор звезду сериала "Бедная Настя" живой никто не видел.
Из-за исчезновения артиста было заведено уголовное дело. Знаменитость искали по всей стране пять месяцев. Тело Алексея Осипова обнаружили в конце июля 2013 года. Труп нашли в районе города Ломоносова у дамбы.
До сих пор неизвестно от чего скончался Осипов. Следствие рассматривало версию о самоубийстве. Перед исчезновением звезда сериала "Бедная Настя" прислала подруге сообщение. Артист попросил не ждать его, продать все и уехать в Финляндию. Между тем родственники не верят в то, что Алексей мог наложить на себя руки. Параллельно полиция проверяла версию возможного убийства, а также несчастного случая. Алексея Осипова похоронили в Санкт-Петербурге на Кленовой аллее Серафимовского кладбища.
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