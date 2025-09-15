Родительская ассоциация просит омбудсмена Москалькову учесть в статистике инвалидов по слуху

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Вторник 16 сентября

11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен 10:16Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности 09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского 09:067 принципов активной и счастливой жизни на пенсии 08:45Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах 07:58Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций 06:325 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 03:47Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат 00:23Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье 22:04Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года 21:25Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды 19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:44Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания 12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Родительская ассоциация просит омбудсмена Москалькову учесть в статистике инвалидов по слуху

Родительская ассоциация просит омбудсмена Москалькову учесть в статистике инвалидов по слуху

Ассоциация "МамУшки" направила коллективное обращение омбудсмену по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой систематизировать учет инвалидов по слуху и устранить пробелы в механизмах их поддержки. Поводом стало отсутствие данной категории граждан в ежегодном докладе о правах человека, что, по мнению авторов, свидетельствует об их "невидимости" для государственной статистики и бюджетного планирования.

Ключевой проблемой руководитель АНО Наталья Черная называет недоступность медицинской помощи по месту жительства. Вместо использования механизма межтерриториальных расчетов по ОМС, территориальные фонды в целях экономии направляют пациентов в федеральные центры, что создает избыточные расходы для семей и нерациональную нагрузку на центральные клиники.

Авторы письма отметили и системное недофинансирование программы ОМС в части обеспечения пациентов с кохлеарными имплантами. Действующие тарифы не покрывают реальную стоимость замены речевых процессоров, а приобретение комплектующих и ремонт устройств ложатся на семьи, создавая значительную финансовую нагрузку.

Еще одним барьером является отсутствие федерального реестра таких пациентов, а также закрытость государственных информационных систем для НКО и медицинских учреждений. Это усугубляет проблему координации и не позволяет предоставлять помощь адресно.

Низкое количество официальных жалоб (1–2% от общего числа в аппарате омбудсмена) в ассоциации объясняют не отсутствием проблем, а "высоким уровнем недоверия к обратной связи" со стороны государства. Летнее анкетирование АНО выявило десятки несистематизированных проблем, однако лишь немногие респонденты согласились на открытое обращение, что косвенно подтверждает этот тезис.

В качестве первоочередных мер "МамУшки" предлагают учесть категорию таких инвалидов в статистике и включить представителя родительского сообщества в рабочую группу аппарата омбудсмена для экспертной оценки проблемы. К обращению приложены 15 персональных жалоб, подлежащих рассмотрению в установленные законом сроки – в течение 30 дней, согласно Федеральному закону №59-ФЗ.

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2025, 20:40

Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер

Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер
110-летие великого русского композитора Георгия Свиридова отметят циклом из трех мировых премьер его шедевров, долгие годы считавшихся утраченными, а также выпуском аудиозаписей и нот. Все это – составляющие проекта "Время, вперед!", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. В мероприятиях примут участие выдающиеся музыканты современности – Юрий Башмет, Иван Рудин, Екатерина Антоненко, Лев Конторович, а также племянник композитора, профессор Александр Белоненко.

Союз журналистов России открыл прием заявок на премию "Золотая стратегия"

Союз журналистов России открыл прием заявок на премию "Золотая стратегия"
2 сентября начался прием заявок на национальную премию в области PR и связей с общественностью "Золотая стратегия". Премия "Золотая стратегия" направлена на поддержку, продвижение, поощрение лучших проектов и специалистов в области связей с общественностью.

Что такое кастомные украшения и почему они в моде

Что такое кастомные украшения и почему они в моде
Представьте украшение, которого больше ни у кого нет. Это довольно привлекательная идея. Именно поэтому кастомные украшения активно завоевывают признание любителей стиля по всему миру. Кастомизация vs массовое производствоКастомные украшения — это изделия, созданные по индивидуальному заказу.

NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров"

NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров"
В июле компания NPBFX провела очередной этап конкурса на демо-счетах "Битва трейдеров". Участие приняли 1497 трейдеров со всего мира, но абсолютным лидером стал Николай из России, показав результат, который впечатлил даже опытных участников. Стартовые $5000 превратились в $101 000 всего за месяц — именно такого результата удалось достичь победителю, который обошел почти полторы тысячи соперников.

Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл

Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл
"МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА". Премьера 31 октября 2025г. Новое шоу.

Выбор читателей

15/09ПндНа могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 15/09ПндВ Германии скончался легендарный актер советского кино 15/09ПндКогда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 14/09Вск99% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15/09ПндДевочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 15/09ПндЭти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть