Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова

24 сентября 2024 года в МКЗ "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова. Событие открыло большой праздничный цикл "Время, вперед!", посвященный 110-летию маэстро.

Самым ожидаемым событием Дня Георгия Свиридова стала концертная премьера восстановленных произведений великого композитора, однако начался вечер с брифинга для журналистов, главными героями которого стали племянник Георгия Свиридова, музыковед Александр Белоненко и глава музыкального издательства "Панчер", президент Национального Свиридовского фонда Андрей Чеснов. Именно этот дуэт инициировал создание проекта "Время, вперед!", занимающегося возрождением русской культуры через работу с наследием маэстро. Ведущим брифинга стал основатель информационного агентства "ИнтерМедиа" Евгений Сафронов.

Александр Белоненко подробно остановился на истории хорового произведения "Благослови, душе моя, Господа", восстановленного по черновикам Георгия Свиридова. Эксперт подчеркнул, что это лишь малая часть тех неизвестных широкой публике произведений, которые ждут своего часа в архиве композитора. Сложность восстановления "Благослови, душе моя, Господа" заключалась в том, что в письменных партитурах сохранились лишь эскизы начала и конца произведения. Все остальное было записано Георгием Свиридовым на аудиокассету под аккомпанемент рояля. На основе голоса композитора и его же клавишной партии главный хормейстер Самарского академического театра оперы и балета Максим Пожидаев сумел расписать полноценную партитуру для хора.

"Благослови, душе моя Господа" в интерпретации Георгия Свиридова наверняка будет иметь большое значение не только для ценителей серьезной музыки, но и для Русской православной церкви", – отметил Александр Белоненко.

Как правило, канонические песнопения исполняются на церковных службах в обиходных распевах, а не в вариантах современных композиторов. Тем не менее, регент Патриаршего хора Храма Христа Спасителя Илья Толкачев уже исполнял на службах рождественские песнопения в интерпретации Георгия Свиридова, чем вызывал мощный положительный резонанс. С тех пор регенты храмов из разных уголков России запрашивают у потомков Георгия Свиридова партитуры религиозных произведений, перелагая их под разные составы хоров.

Чтобы исполнять восстановленные произведения Георгия Свиридова могли все желающие, музыкальное издательство "Панчер" выпустило их партитуры. Так, глава лейбла Андрей Чеснов продемонстрировал присутствующим печатный вариант "Благослови, душе моя Господа": "Тиражи мы бесплатно направляем в библиотечные фонды и учебные заведения, а электронные версии – выкладываем в открытый доступ на сайте музыкального издательства "Панчер", Национального Свиридовского фонда и на цифровых платформах". Проект "Время, вперед!" представляет собой продуманную систему. Мы работаем сразу в трех направлениях: это издание музыки на стримингах и всех носителях, издание партитур и организация концертов. Это позволяет обеспечить всесторонний доступ к произведениям как для слушателей, так и для профессионалов".



Александр Белоненко отметил, что Георгий Свиридов по факту является современным композитором мирового уровня, однако его творчество в России не так востребовано, как оно того заслуживает: "По-настоящему широко известны только его произведения "Время, вперед!" и "Метель", однако не менее достойных – сотни".

Присутствовавшие на брифинге представители музыкальной общественности Курска заверили эксперта, что в их регионе Георгия Свиридова помнят и чтут, однако согласились с тем, что наследие композитора заслуживает большего внимания на федеральном уровне.

На лекции Александра Белоненко о Георгии Свиридове, на которую были приглашены все зрители концерта, прозвучало немало интересных, но малоизвестных фактов о композиторе. Он, в отличие от почти всех предшественников, происходил из крестьян, чем немало гордился. Это нашло отражение во многих его произведениях, среди которых, например, вокальная поэма на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь". По словам эксперта, если Дмитрий Шостакович стал в России мастером симфоний, а Сергей Прокофьев – провозвестником театральности в музыке, то Георгий Свиридов поднял на невиданные высоты хоровой жанр.

В словах Александра Белоненко сполна убедились посетители концерта, на котором мировая премьера произведения "Благослови, душе моя, Господа" состоялась в богатом исполнении Академического хора "Мастера хорового пения" радио "Орфей" и Хора мальчиков и юношей Cantus под руководством Льва Конторовича. Ее достойным обрамлением стали другие произведения Георгия Свиридова на основе ветхозаветных псалмов Давида – "Господня земля", "Песнь очищения" и "Царь славы", а также "Гимны Родине" на стихи Фёдора Сологуба и Три хора из музыки к трагедии Александра Толстого "Царь Фёдор Иоаннович".

Во втором отделении на сцену вышел Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под руководством Арсентия Ткаченко. В его чарующем, тонком исполнении прозвучали "Пассакалия памяти Свиридова" Андрея Микиты и вокальной поэмы "Отчалившая Русь" на стихи Сергея Есенина в оркестровке Ильи Кононова.