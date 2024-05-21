VK Fest 2024: праздник, который объединит всю Россию

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман"Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь"ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса?Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса? Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?

Лента новостей

Вторник 21 мая

18:23Связанная поводком Пугачева пытается смириться с потерей в своей новой песне 18:15Заворотнюк сдалась под мощным и внезапным напором сына 16:21Дочь Куклачева подробно рассказала о состоянии артиста после перенесенного им инфаркта 16:18Все решено: Погребняк готовится к свадьбе и рождению детей 14:11ТЕСТ для самых внимательных зрителей фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 12:38SOS: Алферова бьет тревогу из-за состояния дочери 10:24Что дальше: Шукшина заговорила о кандидатуре в депутаты 06:03Что с лицом Люси Чеботиной? Пришлось обращаться к врачу 03:313 лучшие роли Полищук: такая разная Любовь... 00:01Спортивный лежебока: кот покоряет беговую дорожку (видео) 21:05Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник 20:39Тест: проверьте, насколько хорошо вы знаете советскую мелодраму "Девчата" 18:20Агутин ошарашил народ своим решением на фоне слухов о разводе с Варум 16:38Россия и Мир прощаются с известным композитором и певцом 16:24Немоляева сделала заявление о своем состоянии после экстренной госпитализации 16:17Собянин анонсировал начало самого продолжительного городского фестиваля в мире 15:25Куда сходить в Москве и России: афиша с 23 мая по 2 июня 14:10Мальчик или девочка? Невестка Орбакайте узнала пол будущего ребенка 12:51Газманова практически выселяют нежданные соседи: Такое первый раз! 09:34SHAMAN и Любовь Успенская оказались больше, чем просто коллегами 09:02Кравец сообщила о судьбе замка Пугачевой 08:21Цветущую Софию Ротару неожиданно заметили в городе-герое Новороссийске 08:19Пугачева в ультимативной форме потребовала изменить слова хита "Паромщик" 08:14ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Карнавал" 06:04Звезды шоу-бизнеса, которые готовят лучше любого шеф-повара 03:10Какова природа эгоизма и как он влияет на формирование личности 00:02Кошачий взгляд: хирург Алексанян раскрыл факты о трендовой операции 21:03Тест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях 18:24Положительной динамики нет? Названа причина молчания королевской семьи о здоровье Миддлтон 15:37Образование и самосовершенствование: почему так важно постоянно чему-то учиться 12:21Одиозная Бритни Спирс заработала за 2023 год кругленькую сумму 09:06Почему желудок страдает от курения наравне с легкими? 06:46Лера Кудрявцева отмечает 53-летие: 10 фактов о жизни и творчестве известной телеведущей 03:15Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена 00:11Алименты и детская поддержка: как определяются размеры алиментов и как обеспечить финансовую поддержку детей после развода 22:06Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ 21:09Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно 21:09Народные приметы на 19 мая. Почему в день Иова нужно варить горох? 19:15Победитель телешоу "Фактор А" Сергей Савин высказался о покинувших Россию звездах 18:19Великая и ужасная Ева Польна: две специальности, двое детей и двойное счастье 15:08"Оглянись на себя": 3 вопроса Омара Хайяма, которые стоит себе задать 12:04Спортсменка или артистка? Почему Алина Загитова стоит перед сложным выбором 10:27Как живет любимая миллионами "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" 09:04Как быстрее отдать долги: 8 советов инвестора 06:12Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"? 03:45Как покраситься в блонд девушкам с русыми волосами в домашних условиях? 00:09Анджелину Джоли сняли на свидании со звездой фильма "Мастер и Маргарита" Аугустом Дилем 23:59 "Жирная и хромая": самоирония Леры Кудрявцевой или крик о помощи? 20:36Наталья Подольская похвасталась одеждой по баснословной цене 16:46После трагедии в семье Заворотнюк дочь устроила праздник – горько
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

VK Fest 2024: праздник, который объединит всю Россию

VK Fest 2024: праздник, который объединит всю Россию

VK Fest 2024 пройдет в пяти городах России.

Россия готовится к ежегодному культурному фестивалю VK Fest 2024. В этом году мероприятие получит новый масштаб, пройдя в пяти крупнейших городах страны: Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве.

VK Fest 2024 стартует 1 июня в Уфе и завершится грандиозным финалом в Москве 13-14 июля. Этот фестиваль обещает стать крупнейшим событием года для миллионов пользователей VK и любителей современной культуры.

Даты и места проведения VK Fest 2024:

  • Уфа: 1 июня, Парк Ватан
  • Красноярск: 8 июня, остров Татышев
  • Сириус (Сочи): 15 июня, Медальная площадь
  • Санкт-Петербург: 29-30 июня, Парк 300-летия Санкт-Петербурга
  • Москва: 13-14 июля, Лужники

В программе фестиваля — выступления известных музыкальных исполнителей, интерактивные зоны от партнеров VK, образовательные лекции, мастер-классы от ведущих экспертов различных индустрий, а также множество развлечений для посетителей всех возрастов.

VK Fest 2024 станет площадкой для обмена идеями и творчеством, местом встречи для активных и талантливых людей со всей страны.

VK — это крупнейшая социальная сеть в России, которая предоставляет своим пользователям платформу для коммуникации, развлечений и бизнеса. Благодаря широкому спектру функций и постоянному внедрению инноваций VK продолжает быть лидером в области цифровых технологий в России.

ДНИ в Telegram

21 мая 2024, 17:33
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Певица Елка восхитила выступлением на VK Fest

Почему в сегменте производства памятников и стел выигрывают крупные компании

Почему в сегменте производства памятников и стел выигрывают крупные компании
В современном мире мы привыкли доверять крупным компаниям, сетевым магазинам и маркетплейсам при покупках различных товаров и услуг. Это обусловлено их надежностью, проверенностью и возможностью найти все необходимое под одной крышей. Но что делать в случае, когда перед нами стоит нетривиальная задача — выбор надгробного памятника, который станет последним подарком нашему ушедшему близкому?В этом важном и деликатном вопросе также существуют крупные федеральные компании, которые специализируются на изготовлении стел и надгробий, а также всей сопутствующей продукции для благоустройства места захоронения.

Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО

Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО
Микрофинансовые организации (МФО), как в виде наземных филиалов, так и в виде онлайн-сервисов вроде https://nadodeneg.ru/, пользуются повышенным интересом у аудитории потенциальных заемщиков. Однако если раньше к вопросу выбора МФО потребители подходило без должной ответственности, то теперь перед тем, как попросить деньги в долг, россияне тщательнее анализируют и организацию, и условия работы, и саму потребность оформления займа «до зарплаты».

Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?

Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?
"Эксмо" продолжает радовать читателей новыми выпусками уникального шоу "Что читать дальше", или ЧЧД-шоу. Каждый видеоподкаст о самых ожидаемых книжных новинках – это новый взгляд на продвижение книг и чтения. ЧЧД-шоу собирает миллионы просмотров, и седьмой выпуск не станет исключением по нескольким причинам. Первая.

Вывод Tether POLYGON (USDT) на карту "Мир": нюансы процедуры

Вывод Tether POLYGON (USDT) на карту "Мир": нюансы процедуры
Стейблкоин Tether USDT в сети Polygon активно используется сторонниками интернет-коммерции для получения дохода. Этот токенизированный доллар открывает перед владельцем множество возможностей, но приходит время, когда заработанные цифровые активы необходимо трансформировать в обычные деньги. В этот момент возникает вопрос о том, как это сделать? Вывод Tether USDT в РФ: выбор направления и варианта проведения транзакцииВ России сегодня самой популярной платёжной системой является Мир.

В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО

В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО
Предельная ставка по займам "до зарплаты" с июля 2019 года составляла 1% в день или 365% годовых. С 1 июля 2023 года Банк России уменьшил лимит до 0,8% в сутки или 292% в год. Суть предложенияПредельная сумма задолженности по договору займа сроком до года с учетом штрафов, пеней и других платежей — 130%.

Выбор читателей

20/05ПндРоссия и Мир прощаются с известным композитором и певцом 19/05ВскТест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях 20/05ПндТест: проверьте, насколько хорошо вы знаете советскую мелодраму "Девчата" 20/05ПндКравец сообщила о судьбе замка Пугачевой 20/05ПндЦветущую Софию Ротару неожиданно заметили в городе-герое Новороссийске 20/05ПндАгутин ошарашил народ своим решением на фоне слухов о разводе с Варум