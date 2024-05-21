VK Fest 2024: праздник, который объединит всю Россию

Россия готовится к ежегодному культурному фестивалю VK Fest 2024. В этом году мероприятие получит новый масштаб, пройдя в пяти крупнейших городах страны: Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве.
VK Fest 2024 стартует 1 июня в Уфе и завершится грандиозным финалом в Москве 13-14 июля. Этот фестиваль обещает стать крупнейшим событием года для миллионов пользователей VK и любителей современной культуры.
Даты и места проведения VK Fest 2024:
- Уфа: 1 июня, Парк Ватан
- Красноярск: 8 июня, остров Татышев
- Сириус (Сочи): 15 июня, Медальная площадь
- Санкт-Петербург: 29-30 июня, Парк 300-летия Санкт-Петербурга
- Москва: 13-14 июля, Лужники
В программе фестиваля — выступления известных музыкальных исполнителей, интерактивные зоны от партнеров VK, образовательные лекции, мастер-классы от ведущих экспертов различных индустрий, а также множество развлечений для посетителей всех возрастов.
VK Fest 2024 станет площадкой для обмена идеями и творчеством, местом встречи для активных и талантливых людей со всей страны.
VK — это крупнейшая социальная сеть в России, которая предоставляет своим пользователям платформу для коммуникации, развлечений и бизнеса. Благодаря широкому спектру функций и постоянному внедрению инноваций VK продолжает быть лидером в области цифровых технологий в России.