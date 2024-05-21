VK Fest 2024: праздник, который объединит всю Россию

VK Fest 2024 пройдет в пяти городах России.

Россия готовится к ежегодному культурному фестивалю VK Fest 2024. В этом году мероприятие получит новый масштаб, пройдя в пяти крупнейших городах страны: Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве.



VK Fest 2024 стартует 1 июня в Уфе и завершится грандиозным финалом в Москве 13-14 июля. Этот фестиваль обещает стать крупнейшим событием года для миллионов пользователей VK и любителей современной культуры.

Даты и места проведения VK Fest 2024:

Уфа : 1 июня, Парк Ватан

: 1 июня, Парк Ватан Красноярск : 8 июня, остров Татышев

: 8 июня, остров Татышев Сириус (Сочи) : 15 июня, Медальная площадь

: 15 июня, Медальная площадь Санкт-Петербург : 29-30 июня, Парк 300-летия Санкт-Петербурга

: 29-30 июня, Парк 300-летия Санкт-Петербурга Москва: 13-14 июля, Лужники

В программе фестиваля — выступления известных музыкальных исполнителей, интерактивные зоны от партнеров VK, образовательные лекции, мастер-классы от ведущих экспертов различных индустрий, а также множество развлечений для посетителей всех возрастов.

VK Fest 2024 станет площадкой для обмена идеями и творчеством, местом встречи для активных и талантливых людей со всей страны.

VK — это крупнейшая социальная сеть в России, которая предоставляет своим пользователям платформу для коммуникации, развлечений и бизнеса. Благодаря широкому спектру функций и постоянному внедрению инноваций VK продолжает быть лидером в области цифровых технологий в России.