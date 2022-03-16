Будущие фигуристы: Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая показала талантливых детей

В Москве во Дворце Спорта "Мегаспорт" прошел VI Всероссийский турнир по фигурному катанию на коньках "Кубок Ирины Слуцкой".



Всероссийские детско-юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках "Кубок Ирины Слуцкой" проходят традиционно с 2016 года по инициативе и под руководством двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, двукратного призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой.



В этом году турнир состоялся при поддержке Москомспорта и "Федерации фигурного катания на коньках города Москвы". Несмотря на то, что "Кубок Ирины Слуцкой" – это соревнования, мне очень хочется, чтобы на этом турнире по сути не было победителей и проигравших. Потому что каждый ребенок, который выходит на старт, уже победитель. Пусть участники воспринимают соревнования не как тяжелое испытание, а как возможность окунуться в состязательную атмосферу и проявить себя, искать и преодолевать", – говорит Ирина Слуцкая.

"Кубок Ирины Слуцкой", начинавшийся 6 лет назад как фестиваль фигурного катания, является личным вкладом всемирно известной спортсменки в развитие и поддержку российского детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, мирового Олимпийского движения, а также в популяризацию и дальнейшее развитие фигурного катания и массового спорта в России. Все участники выполняют требования квалификационных юношеских и спортивных разрядов и получают отличный старт спортивной карьеры. Многие из участников прошлых лет сегодня выступают на международных соревнованиях, например, юниорских этапах Гран-При.

Ирина Слуцкая всегда лично напутствует юных фигуристов на церемониях награждения и на автограф-сессиях. Особым символом юниоры считают получение именного автографа – росписи известной фигуристки на коньке.

"Я всегда буду стремиться делать Кубок детским праздником, и я рада, что меня в этом поддерживает очень много партнёров. Мы хотим, чтобы юные спортсмены знали с самого детства, что их труд и старания будут всегда вознаграждены!" – говорит Ирина.

Столичный "Мегаспорт" принял в качестве участников около 350 юных фигуристов в возрасте от 5 до 15 лет из разных регионов России. В этот раз Кубки из рук двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, двукратного призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой получили 36 призеров, среди них разыграны 12 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.