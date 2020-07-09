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В Москве пройдет международная премия

В Москве пройдет международная премия "Лотос" в области сверхспособностей

Фото: Mary Evans Pictrure Library/www.globallookpress.com
26 июля в Москве в легендарном Golden Palace пройдет торжественная церемония вручения Ежегодной Международной премии "Лотос", в рамках которой будут определены лучшие специалисты, обладающие сверхспособностями. Премия проводится уже четвертый раз и по традиции собирает лучших экспертов в области эзотерики. С этого года "Лотос" получила статус телевизионной.
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Гостями церемонии станут популярные актеры театра и кино, известные парапсихологи, экстрасенсы, участники телевизионных мистических проектов на Первом, ТНТ и ТВ3. По своему масштабу, содержанию и аудитории премия "Лотос" не имеет себе равных и считается крупнейшей в области сверхспособностей человека.

Основная идея премии – открыть неизвестных специалистов, где каждый может свободно заявить о себе или о понравившемся ему мастере. В номинациях заявлены эксперты, добившиеся в 2019 году успехов в своих направлениях. Регистрация участников на официальном сайте премии. Победителей определят при помощи народного онлайн-голосования также на сайте премии.

В этом году впервые попасть на торжественную церемонию вручения Ежегодной Международной премии "Лотос" может любой желающий.

На церемонию вручения наград приглашены:

- Евгений Герчаков – Народный артист России, актер "Театра Луны";

- Константин Щербинин – миллионер, главный герой 1 сезона телешоу "Замуж за миллионера" на канале СТС;

- Владимир Вишневский – Российский поэт, сатирик, киноактер, шоумен;

- Виктория Пьер-Мари – Российская Королева Блюза, певица, актриса;

- певицы Сара Окс и Анжелика Кузьмова;

- Александр Журбин – композитор, автор песен и музыки к фильмам;

- Главные героини Сериала "Гадалка" на ТВ-3: актрисы Серафима Золотарева – заслуженная артистка России, Таисия Недзвецкая и Виктория Железнова – финалистка третьего сезона "Битвы Экстрасенсов" на ТНТ;

- Надежда Шевченко – финалистка 17-го сезона "Битвы Экстрасенсов";

- Мириами Циминтия – финалистка 20-го, юбилейного, сезона "Битвы Экстрасенсов";

- Борис Грачевский – основатель, руководитель и главный режиссёр киножурнала "Ералаш";

- Владимир Ферапонтов – основатель и Президент Московского Закрытого Бизнес-клуба "Очень Деловые Люди";

- Легендарная группа "Восток";

- Владимир Ефимов – актер, писатель, сатирик, пародист, руководитель продюсерского центра "Студия Владимира Ефимова";

- Борис Шварцман – Заслуженный артист России, певец, поэт и композитор;

- Рома Жуков – певец;

- Андрей Алексин – Российский певец и музыкант, автор песен, лидер группы "Алексин";

- Александр Раппопорт – российский и американский актер;

- Александр Иншаков – российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, певец и многие другие.

Ведущие церемонии: Мария Банк и Андрей Якиманский.

9 июля 2020, 15:51
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