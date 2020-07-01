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Канал в "Телеграме": базовые советы новичкам

Фото: pixabay.com
Telegram – одна из наиболее популярных социальных платформ современного цифрового пространства. Удобная, интуитивно понятная, общедоступная. Да и 400 миллионов активных пользователей по состоянию на 2020 год – это вам не шутки.
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Использовать функционал "Телеграма" можно не только для личной переписки, но создания и раскрутки ТГ-каналов. В том числе, с коммерческой целью.

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При благоприятном стечении обстоятельств и с продуманной стратегией продвижения даже молодой канал способен "обрасти" 2000-5000, а то и 20-30 тысячами подписчиков в течение первых месяцев жизни. Что для этого нужно?

Концепция: необходимый фундамент

На начальном этапе определите концепцию своего будущего канала. Главное правило – она должна привлекать и удерживать целевую аудиторию. Посмотрите на свое творение глазами рядового пользователя.

Какие концепции выигрывают в этом отношении? Авторские, уникальные, те, которые невозможно или сложно "нагуглить", со своей точкой зрения, личным видением проблемы, неповторимым стилем и так далее.

Маркетологи также советуют "заложить" в концепцию некую мечту или цель, которую автор будет "продавать" (пусть и бесплатно) своим потенциальным подписчикам, стимулируя их подписываться и следить за публикацией нового контента.

Оцените свои силы и знания, не обещайте того, что вы не сможете предложить. Почуяв обман или явное преувеличение в общениях, искушенная публика на вас не подпишется.

Контент: то, на чем держится канал

Контент и концепция – это два столпа, на которых держится канал, и от качества которых зависит судьба проекта.

Определите для себя наиболее подходящий тематике и вашему авторскому стилю тип контента – это могут быть короткие в 2-3 абзаца заметки, лонгриды (публикуйте их на сторонних ресурсах, а в ТГ-канале давайте короткий анонс с ссылкой), изображения и инфографика (такое смотрят охотнее полотен текста), видео (как и лонгриды, размещенные на сторонних видеохостингах) или аудио (только совместно с инфографикой или текстом).

Продумываем рубрики и план публикаций

Выбрасывать в ТГ-канал разношерстный контент, притом без какой-либо периодичности – это плохая идея.

Придерживайтесь формата одной из популярных рубрик, которые нравятся аудитории "Телеграма" лучше всего. Это "Топы", "Лайфхаки", "Личный опыт", "Комментарии", "Интервью".

Что касается плана публикаций, то старайтесь придерживаться заранее составленного расписания и четкой периодичности – так ваша аудитория не будет пропускать контент, станет внимательнее следить за публикациями и репостить их. К слову, сегодня доступен Активный Пиар на YouTube, который имеет ряд своих преимуществ.

Выкладывайте новый контент во время максимальной активности пользователей, а для своего удобства используйте телеграмм-боты с функцией отложенных публикаций.

1 июля 2020, 15:22

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