Tide объявляет о новой эре в порошках

Компания Procter & Gamble перезапускает на российском рынке всю линейку стиральных порошков Tide. Tеперь в их основе новая формула "Аквапудра". Она растворяется, только коснувшись воды, и моментально активируется, что обеспечивает безупречную чистоту без разводов.



Tide Аквапудра производится компанией Procter&Gamble на заводе в городе Новомосковск Тульской области. Инвестиции в разработку формулы и оснащение производства в Новомосковске составили более 2 млрд руб за 2019 год.

"Порошками пользуются более 50% потребителей в России. Несмотря на бурный рост категории капсул, порошки остаются самой популярной формой для стирки. Однако, в отличие от гелей и капсул, они могут оставлять следы и разводы. Особенно это заметно при стирке на коротких циклах в холодной воде – именно так стирает почти четверть наших потребителей. Практически 70% хозяек запускают повторное полоскание, чтобы полностью вымыть порошок из волокон ткани, или же уменьшают рекомендованную дозировку, что снижает качество отстирывания. Теперь можно забыть об этих проблемах", – комментирует коммерческий директор сектора "Товары для дома" Procter & Gamble в Восточной Европе Роксана Станческу.

Аквапудра – это новая форма средств для стирки, которая приходит на смену обычному порошку. Благодаря уникальной технологии она имеет нежную текстуру пудры. Гранулы стали меньше и однороднее, а количество растворимых веществ увеличилось. Активные моющие компоненты активируются при соприкосновении с водой, моментально растворяются и к концу даже короткого цикла стирки обеспечивают безупречную чистоту без следов порошка на ткани. Теперь можно отказаться от дополнительного полоскания.

Tide Аквапудра не содержит хлора. Благодаря безопасным для природы и человека биоэнзимам и кислородному отбеливателю Tide Аквапудра глубоко очищает ткань, обеспечивая необходимый уровень гигиены.

Стирка с Tide Аквапудра эффективна на энергосберегающих режимах при низкой температуре. Такой подход считается оптимальным для современных видов тканей, так как сохраняет форму и цвет вещей на долгое время.

Кроме того, стирка на 30 °C и ниже без режима двойного полоскания способствует экономии воды и энергии. Например, мало кто задумывается, что если снизить температуру с 40 °C до 30 °C, можно сэкономить 57% энергии всего за одну стирку. При этом ученые доказали, что температура стирки – один из факторов, влияющих на образование "парникового эффекта".