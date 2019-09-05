Старшеклассникам и студентам помогут выбрать профессию на Всероссийском форуме

Мероприятие поможет в познании новых профессиональных областей, в расширении знаний о возможных карьерных траекториях. Посетители форума получат всю необходимую информацию для выбора будущей профессии в одном месте.
Служба занятости населения Москвы "Моя работа" предоставит возможность всем желающим пройти бесплатный тест на профориентацию и получить рекомендации от карьерных консультантов.
В течение двух дней участники форума услышат выступления представителей различных востребованных специальностей, смогут пообщаться напрямую с каждым представителем профессии и узнать специфику работы в той или иной отрасли.
Посетители форума услышат выступления ряда известных спикеров:
- "С чего начать планирование карьеры", Константин Холстинин – разработчик проектов Google и Сбербанка;
- "Профессия HR-специалиста", Гоар Ананян – основатель и руководитель проекта Hr-tv.ru и WOWPROFI;
- "Профессия коуча", Андрей Вебер – управляющий партнер первой коучинговой компании FirstGull, президент ICC Russia;
- "Профессия дизайнера эмоций, архитектора смыслового поля, режиссера индивидуальных туров", Дария Бикбаева – продюсер, дизайнер эмоций, автор 4 международных бизнесов, автор бестселлера Миф "Включите сердце и мозги", спикер TEDx;
- "Профессия нетворкера", Алексей Бабушкин – ведущий российский эксперт по нетворкингу, бизнес-тренер;
- "Как найти себя, новое окружение и повысить капитализацию", Игорь Дубинников – основатель инвестиционного фонда AAATRUST, образовательной платформы Players&Coach, автор акселератора саморазвития "ID300Spartans" и книги "Творя бизнес-идея: мечтать и создавать".
Также будет возможность пообщаться с компаниями-работодателями: Avito работа, Henderson, Invitro, Beeline и многими другими.
Стоимость участия: бесплатно для школьников, студентов и преподавателей. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия.