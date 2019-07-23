В аэропорту Шереметьево замечены викинги

Позже очевидцы сообщили о характерной деревянной ладье, сплавлявшейся по реке Клязьма в направлении Тверской области. Некоторые разглядели экипаж, который состоял из одетых по моде IX века мужчин с воинственными лицами. Пенсионер, в это время рыбачивший с мостков неподалеку, отмечает, что слышал обрывки разговора на неизвестном ему языке.
Развязка серии загадочных эпизодов появления викингов в России наступила вечером 19 числа, когда группа вооруженных скандинавов оказалась в зоне Хрусteam на фестивале "Нашествие". Как удалось выяснить журналистам, именно фестиваль с участием любимых групп был конечной точкой маршрута викингов. Поначалу смущенные гости "Нашествия" быстро поняли, что варяги пришли с единственным намерением, как следует повеселиться, и оказали воинам Одина радушный прием.
Наш корреспондент с места событий передал, что мужчины участвовали в конкурсах, соревнуясь в отжиманиях и перетягивании каната, отрывались под музыку, отдыхали в лаундж-зоне Хрусteam и поглощали стратегические запасы сухариков. Эксцентричные визитеры с удовольствием соглашались на совместные селфи и армреслинг.