Быстрее, удобнее, доступнее: Jacobs Millicano меняет формат coffee-to-go

Кофе с собой – настоящий символ нашего времени. Чтобы убедиться в этом, достаточно пролистать ленту в Instagram: вы гарантированно встретите несколько эффектных снимков ваших знакомых со стаканом кофе в руках. Или просто выйти на улицу и оглянуться по сторонам. Молодые мамы в парке, офисные сотрудники по пути на работу, студенты, спешащие на пары – кажется, крафтовый стаканчик в руках стал для них неотъемлемым аксессуаром. И скорее всего, для вас тоже.

поделиться