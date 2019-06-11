RSBK возвращается в Нижний Новгород

Торжественно открыв мотогоночный сезон и с успехом проведя первый этап чемпионата на "Нижегородском кольце", международные соревнования возвращаются на любимую пилотами трассу. Набравшись сил после пройденных этапов, пилоты вновь встанут на стартовую решетку с полной решимостью сделать невозможное – возможным, у каждого есть цель стать первым, но добиться ее сможет только один!

Совместно с проведением соревнований, в паддоке автодрома пройдет красочная развлекательная программа. ГК "Интерпласт" – официальный дилер Subaru и Suzuki представит экспозицию автомобилей и проведет тест-драйвы для всех желающих попробовать горячие новинки ведущих компаний. Паддок автодрома будет наполнен массой активностей, где можно будет проверить свою меткость на прочность – несколько видов лазертагов, пневматический тир, а также стрельба из лука и арбалета. Компания "Пульсар" – официальный дилер BRP и DUCATI также представит на обозрение свою экспозицию техники. Чирлидинговый клуб "Волга" вновь покажет лучшие трюковые номера прямо на трассе NRing, а маленькие зрители гонок смогут отлично провести время в детской зоне, где для них найдется масса развлечений.

Третий этап будет последним этапом в этом сезоне, который пройдет в Нижнем Новгороде и для пилотов будет последний шанс покорить эту гоночную трассу и продолжить борьбу за чемпионство.

Стоимость билетов :

Взрослый билет 500 рублей

Детский билет с 7 до 14 лет – 200 рублей

Мото билет 200 рублей

Дети до 7 лет бесплатно

Билеты можно приобрести в день проведения этапа RSBK на автодроме NRING.