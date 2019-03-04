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Пресс-релизы

Выставка "Атмосфера творчества" приглашает встретить весну

Фото: Пресс-служба
XVI Международная выставка-ярмарка "Атмосфера творчества" распахнет свои двери в ТВК "Тишинка" в самый разгар весны – с 4 по 7 апреля 2019 года. Посетителей ждет море креативных идей и буйство ярких красок. Тема выставки – "Бал цветов", так что цветочный декор станет главным лейтмотивом мероприятия. 
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Изысканные букеты и полураспустившиеся бутоны из шелковой ткани, ирисы и пионы на батике, цветочные композиции из атласных лент, а также одежда с растительным принтом займут достойное место на стендах участников. Традиционно на выставке будут представлены изделия в технике скрапбукинг и квилинг, авторские украшения и фурнитура для бижутерии, керамические сувениры, наборы для творчества, кружево, ткани, изделия из кожи и многое другое.  

Фото: Пресс-служба

Как обычно программа "Атмосферы творчества" включает мастер-классы, лекции и творческие встречи с известными хендмейдерами. Екатерина Королькова проведет обучение основам шелковой флористики. Магазин-мастерская "Ирис" приглашает на мастер-класс по декору предметов интерьера. Арт-магазин "Хобби и Я" познакомит с различными техниками рукоделия, а ювелиры из VIP color научат делать изысканные украшения своими руками. Одним словом, каждый посетитель сможет выбрать именно то направление, которое ему интересно, и попробовать себя в этом виде творчества.

Фото: Пресс-служба

Одним из главных событий выставки станет лекция Дарьи Гейлер, на которой создательница авторских материалов для декорирования мебели расскажет о том, как открыть свое дело и достичь успеха в бизнесе. Встреча с Дарьей Гейлер намечена на 11 часов 6 апреля.

Фото: Пресс-служба

"Атмосфера творчества" – одно из ключевых мероприятий в индустрии хендмейда. Число участников и посетителей выставки увеличивается год от года, и организаторы уверены, что и на этот раз ярмарка вызовет большой интерес у мастеров рукоделия, дизайнеров и декораторов. "Сейчас участники составляют дизайн-проекты по оформлению выставки и фотозоны, готовят новинки, продумывают увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, – говорит организатор выставки Елена Мурадова. – Гостей ждет не просто теплый прием, но нечто новое в мире рукоделия и творчества. Наши талантливые мастера обязательно найдут, чем удивить и поразить".

4 марта 2019, 14:03
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