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Легендарная группа "Земляне" презентовала сразу два новых клипа

Фото: Пресс-служба/Егор Николаев
В преддверии Международного женского дня один из наиболее известных российских и советских рок-коллективов презентовал в Москве сразу два новых видеоклипа.
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Легендарный рок-коллектив "Земляне", подаривший "золотые" шлягеры "Трава у дома", "Каскадеры", "Прости, Земля", отмечает в 2019 году юбилей. Весь этот год поклонников вокально-инструментального ансамбля ждут сюрпризы. Один из них, вернее целых два – это презентация двух видеоклипов, музыканты представили в преддверии Международного женского дня.

Фото: Пресс-служба/Егор Николаев

26 февраля коллектив представил сразу две свои новые видеоработы от известных режиссеров – мини-фильм на композицию "Боже", снятый талантливым режиссером Олегом Гусевым, и клип на песню "Одиночество", снятый именитым клипмейкером Алексеем Голубевым. Главную роль в музыкальном видео исполнила актриса, телеведущая и певица Елена Север.

Презентация прошла в необычной атмосфере ресторана Fish Mе: все гости ощутили себя парящими в облаках. Музыканты постарались создать необычную атмосферу невесомости. Поздравить легендарных "Землян" пришли их коллеги по сцене: Андрей Державин, Юлия Барановская, Ирина Нельсон, группа"Те100стерон", Юркисс, Согдиана, Ярослав Дронов, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Юлия Михальчик, CherNika, Фаима Хадуева, Artik, Анна Калашникова. Ведущим вечер был ведущий музыкального эфира "РусскогоРадио" Дмитрий Оленин, голос которого знает вся страна. Видео на песню "Одиночество" представил режиссер Алексей Голубев. Художник Арсений Власов подарил "Землянам" картину в стиле Pop Art. Вместе с портретами музыкантов художник изобразил и портрет продюсера коллектива – Владимира Киселева.

Фото: Пресс-служба/Егор Николаев

Представив на большом экране две новые видеоработы, музыканты поднялись на сцену и отыграли живой сет из любимых композиций. На песне "Трава у дома" Эвелина Бледанс и Юлия Михальчик решили также подняться на сцену, чтобы исполнить ее вместе с легендарными музыкантами. Всем приглашенным представительницам прекрасного пола рокеры вручили букет тюльпанов.

Фото: Пресс-служба/Егор Николаев

Композиция "Одиночество" уже успела полюбиться слушателям, стать саунд-треком к художественному фильму "Пилигрим" и даже собрать награды на престижных музыкальных премиях. Что касается песни "Боже" – это премьерный трек 2019 года. В январе группа "Земляне" устроила музыкальный флешмоб – композиции "Борсалино" и "Боже" прозвучали в одно и то же время в эфире сразу 11 радиостанций нескольких крупных медиа-холдингов страны. Впрочем, музыкальный флешмоб продолжится и в случае с видеоверсиями на композиции "Одиночество" и "Боже" – премьеры двух клипов состоятся одновременно на нескольких крупных музыкальных телеканалах страны.

Фото: Пресс-служба/Егор Николаев

И это только начало празднования юбилейного года! В самое ближайшее время музыканты анонсируют и другие грандиозные сюрпризы, которые они готовят в этом году. Одно из ближайших выступлений "Землян" – выступление на грандиозном Фестивале русской музыки, который пройдет в начале мая в Дубае.

Ансамбль "Земляне" стал едва ли не первым в России профессиональным коллективом, официально добавившим к своему названию революционное определение "рок-группа". Общий тираж пластинок группы, выпущенных только фирмой "Мелодия", составил около 15 млн. экземпляров. Грандиозное празднование 30-летнего юбилея группы до сих пор в памяти поклонников "Землян": в праздничном концерте в Кремле приняли участие известные зарубежные рок-музыканты из Uriah Heep, Deep Purple, Nazareth, Black Sabbath, Animals, Kingdom Come, Supermax, Smokie, Yes, и многие другие.

Сегодня легендарный коллектив "Земляне" по-прежнему собирает полные залы и радует поклонников новыми композициями. Песни "Борсалино", "Одиночество", "Холодно", "Мама" полюбились слушателям так же как и легендарные хиты "Трава у дома" и "Каскадеры". Гастрольный график коллектива расписан на год вперед. Любимые песни сразу нескольких поколений, а также новые композиции звучат на волнах популярных радиостанций и на центральных телевизионных каналах.

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