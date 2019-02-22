В Москве пройдет торжественная церемония вручения Премии "BraVo"

19 и 21 марта 2019 года в Москве при информационной поддержке "Русской Медиагруппы" состоится Вторая торжественная церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в области популярной музыки и классического искусства. Гостей ждут два грандиозных гала-концерта с участием российских и мировых звезд.

Церемония вручения Премии "BraVo" в сфере классического искусства состоится 19 марта на Исторической сцене Большого театра. Среди участников – звезды первой величины: итальянский тенор Витторио Григоло (Vittorio Grigolo), обладательница редкого сопрано Анджела Георгиу (Angela Gheorghiu), известный оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина (Alessandro Safina), знаменитый китайский бас Хао Джан Тян (Hao Jiang Tian), оперное трио Il Volo и многие другие. Гости услышат голоса выдающихся оперных исполнителей: Венеры Гимадиевой, Владислава Сулимского и Богдана Волкова.

Для поклонников балетного искусства готовится уникальный подарок: неподражаемая Светлана Захарова презентует эксклюзивный номер, подготовленный специально для мероприятия. Также на главной классической сцене России появится экстравагантный Сергей Полунин – артист балета с неповторимой техникой и подачей танца.

Сопровождать торжественный вечер будет выступление хора и оркестра Большого театра под управлением дирижера Павла Клиничева. Особенным моментом церемонии станет трибьют непревзойденной Монсеррат Кабалье (Montserrat Caballé) с участием оперных звезд Большого и Мариинского театров, заглавную партию номера исполнит дочь легендарной певицы – Монтсеррат Марти-и-Кабалье (Montserrat Martí). Специальный гость церемонии – всемирно известный голливудский актер Джон Траволта (John Travolta).



Одна из главных целей Премии "BraVo" – продвижение и поддержка молодых талантов. В этом году зрители увидят выступление Ивана Бессонова – российского пианиста, победителя классического Евровидения-2018.

Премия "BraVo" в области классического искусства будет вручена в следующих номинациях:

· "Классический альбом года"

· "Лучшая классическая композиция в современном исполнении"

· "Опера года"

· "Балет года"

· "Лучший классический женский вокал"

· "Лучший классический мужской вокал"

· "Оркестр года"

· "Концертная/театральная площадка года"

· "Дирижер года"

· "Открытие года"

· "Мировая звезда"

· "За поддержку классического искусства".

21 марта в Государственном Кремлевском Дворце пройдет церемония вручения Премии "BraVo" в области популярной музыки. Самые известные артисты российской эстрады – Филипп Киркоров, Дима Билан, LOBODA, Тамара Гвердцители и многие другие выступят в масштабном шоу с участием таких мировых звезд, как Крис де Бург (Chris de Burgh), Тимбалэнд (Timbaland), Майкл Болтон (Michael Bolton), Леона Льюис (Leona Lewis) и Марио Бионди (Mario Biondi). Также на сцене Кремля появятся самые популярные артисты из Японии, Индонезии и других стран-партнеров Премии "BraVo": японская рок-группа "Roach", узбекская певица Shahzoda, индонезийская исполнительница Виа Валлен (Via Vallen), юная певица из Казахстана, лауреат Премии "BraVo"-2018 Данэлия Тулешова и многие другие.

Авторы и исполнители популярной музыки получат награды в следующих номинациях:

· "Певец года"

· "Певица года"

· "Композитор года"

· "Группа года"

· "Музыкальное видео года"

· "Поэт-песенник года"

· "Дуэт года"

· "Песня года"

· "Открытие года"

· "Песня к кинофильму (саундтрек года)"

· "Альбом года"

· "За вклад в мировую музыкальную культуру"

Премия вновь станет одним из самых ярких культурных событий евразийского пространства, собравшим на одной сцене звезд мировой величины. Ранее в церемониях "BraVo" приняли участие Хосе Каррерас (Jose Carreras), Софи Лорен (Sophia Loren), Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Род Стюарт (Rod Stewart), Сил (Seal), группа "Europe", группа "Duran Duran", Zaz, Эрос Рамазотти (Eros Ramazzotti), Энди Гарсиа (Andy Garcia), Ричард Гир (Richard Gere) и многие другие.

Среди гостей Премии "BraVo" ожидаются звезды российской и мировой эстрады, киноиндустрии, влиятельные деятели классического искусства, музыкальные продюсеры, меценаты, руководители российских министерств и ведомств, а также руководители дипломатических миссий стран-партнеров: Китая, Японии, Индии, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Республики Корея, ОАЭ и стран СНГ.