Разбуди внутреннего джедая и нанеси удар по налету с Oral-B

Oral-B – официальный партнер фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Купи электрическую зубную щетку Oral-B GENIUS "Звездные войны" по сниженной цене.

Весь мир затаил дыхание в ожидании девятого эпизода культовой саги, который выйдет в декабре этого года. Oral-B не теряет времени и приглашает вместе подготовиться к премьере – а заодно и к Новому году: запасайтесь фантастическими подарками и встречайте любимых героев во всеоружии!

Специально к выходу финального эпизода Саги Oral-B в партнерстве с Disney и Lucasfilm выпустили лимитированную серию легендарной электрической щетки Oral-B GENIUS в стиле "Звездных войн" и двух вариантах дизайна: Black и Orchid Purple.

Если бы электрическая зубная щетка Oral-B GENIUS с инновационной технологией защиты десен Gum Guard была космическим кораблем, это, несомненно, была бы "Звезда Смерти" – идеальное оружие в борьбе против налета и гингивита.

Oral-B GENIUS – это профессиональная система комплексного ухода, основанная на интерактивной поддержке пользователей и дистанционном взаимодействии со стоматологом при помощи бесплатного приложения для смартфона Oral-B App. Щетка оснащена встроенными датчиками движения, которые позволяют отслеживать ее передвижение в полости рта и контролировать весь процесс чистки зубов, не пропуская ни одной зоны.

Уникальная технология Gum Guard – это самая совершенная система контроля давления, которая в режиме реального времени показывает пользователю, где именно он нажимает на щетку слишком сильно. Она состоит из трех компонентов:

интеллектуальная оценка качества чистки,

определение зоны чистки,

оценка давления и кровоточивости десен.

Справиться с налетом непросто, особенно когда он скапливается у линии десны и в труднодоступных межзубных промежутках. Необходимо очищать каждый зуб со всех сторон максимально тщательно, не забывая о боковых поверхностях. Очень часто мы слишком сильно нажимаем на щетку, чистим недостаточно долго и пропускаем некоторые зоны полости рта. Оставляя налет на зубах, мы даем шанс Темной стороне завладеть нашими улыбками!

Oral-B GENIUS учит следить за здоровьем зубов и десен, помогает предотвращать кровоточивость и бороться с причинами многих проблем в полости рта.

Еще больше возможностей для ухода за улыбкой – в режиме Oral-B Fun Zone с веселыми масками в приложении Oral-B App.

Для самых маленьких поклонников космической саги

Oral-B Stages Power "Звездные войны" для детей 3+

Oral-B Junior "Звездные войны" для детей 6+

Приложение Magic Timer от Disney с персонажами "Звездных войн"

Однако на этом сюрпризы не заканчиваются! Вы можете купить Oral-B GENIUS с 1 ноября 2019 по 12 января 2020 всего за 9 990 рублей в М.Видео.