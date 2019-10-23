Итальянская палитра: знаменитый кларнетист из Италии выступит вместе с музыкантами "Трио имени Рахманинова"

"Мы очень рады возможности представить московской публике нашего итальянского партнера, выдающегося музыканта, Серджио Дельмастро. Нас связывает многолетняя творческая дружба, – рассказывает пианист "Трио имени Рахманинова", участник концерта Виктор Ямпольский. – Серджио регулярно участвует в наших проектах в России, Австрии, Швейцарии, Италии и других странах. Итальянская школа игры на духовых инструментах отличается своей потрясающей вокальностью! Я бы сказал, играет как поёт! Настоящее бельканто!".
Особым украшением программы станут итальянские вокальные произведения эпохи бельканто в исполнении Натальи Савиновой, обладающей настоящим итальянским меццо-сопрано.
В программе концерта прозвучат произведения, тесно связанные с Италией: Бетховен – Трио си бемоль мажор соч. 11, финал которого написан на популярнейшую в то время тему из итальянской оперы, которую можно было услышать в венских переулках. Слова песни: "Не пойду работать, пока как следует не поем";
Понкьелли – концертный дуэт для кларнета и виолончели в сопровождении фортепиано "Паола и Вирджиния" – сочинение, недавно найденное в библиотеке миланской консерватории.
Мюллер – вариации на тему Россини из оперы "Севильский Цирюльник".
Канцоны Беллини, Россини, Доницетти.
Начало концерта в 15:00.
Исполнители:
Серджио Дельмастро – кларнет (Италия)
Наталья Савинова – виолончель/меццо-сопрано.
Виктор Ямпольский – фортепиано.