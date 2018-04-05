В Москве наградили людей со сверхспособностями

Покушение на предателя Скрипаля Страшная трагедия в Кемерово Главные события Москвы Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Пятница 6 апреля
Лента новостей
12:22
Пасхальный кулич с миндалем: рецепт Юлии Высоцкой
12:17
Виталия Кличко уличили в торговле ширпотребом
12:15
Какая погода будет в Москве на Пасху
11:54
Как Максим Аверин живет в Японии
11:39
Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда
11:26
В Москве иномарка протаранила толпу пешеходов на зебре
11:02
Роскомнадзор требует через суд заблокировать Telegram
10:57
Жительница Подмосковья пришила палец к платью
10:50
Матрешки и куличи наделали шума на Украине
10:42
Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
10:30
Рубль сдает позиции под натиском доллара
10:25
Юрий Дудь раскрыл правду о своих доходах
10:15
Главные события Москвы с 5 по 12 апреля
10:04
Взбешенная Яна Поплавская сорвала эфир скандального шоу
10:02
У безработного 20-летнего москвича украли Gelandewagen
09:53
Ученые: Голодание продлевает жизнь
09:22
Чем удивит парад Победы 9 мая
09:13
Известный мультипликатор скончался от рака
09:10
В Москве соберутся лучшие специалисты по токен-экономике
08:49
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей
08:35
Новая подружка Питта утерла нос истеричке Джоли
08:28
В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов
08:03
В жутком ДТП под Москвой погибли два человека
08:02
Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры
08:01
Как живут первые переселенцы по программе реновации
22:03
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
22:03
44-летняя красавица Королева переплюнула себя в молодости
21:59
Что такое "Новичок" и с чем его едят
21:56
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
21:55
Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук
21:52
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
21:36
Экстремалка Хилькевич подвергла опасности будущего малыша
21:31
В Москве пассажирка трамвая получила жуткую травму и умерла
21:25
Пятилетний сын Рудковской откровенно о побоях в семье
20:57
"Я первая женщина Толика": у Бузовой нашлась серьезная соперница
20:47
Пограничники проморгали: как украинские пираты захватили российское судно
20:46
Тарасова огорошила поклонников горькой новостью
20:22
Родившую 14-летнюю школьницу осрамили у Борисова
20:05
Воющий от боли Панин пустился в бега из-за ареста
19:50
Обнародовано загадочное сообщение умершей певицы
19:48
Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон
19:40
Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка
19:39
В московском метро произошел сбой
19:28
На дачном участке в Балашихе нашли труп младенца
18:57
В Москве пациентка скончалась после смертельного укола
18:39
Дайнеко жестко отреагировала на обвинения бывшего мужа
18:18
"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
18:00
Путин назначил нового посла в Израиле
17:41
Нюшу застукали в роддоме
17:33
Джинсовые стринги шокировали мир
17:25
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
16:52
Появились данные об эмоциональном разрыве Пелагеи с мужем
16:46
Знаменитый певец записал гимн гей-любви
16:36
Сбитая с толку Скрипаль выступила с жалобным обращением
16:17
В Москве эвакуировали ТЦ "Персей"
16:17
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
16:16
Охранник Березовского покаялся за фейковый компромат
16:12
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
15:59
К чему снится свадьба
15:45
Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
15:28
Неожиданное заявление Цымбалюк-Романовской: Джигарханяна уже нет
15:18
Позорная перепалка королевы со свекровью попала на видео
15:13
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"
14:48
Папа жив: дочь Скрипаля вышла на связь с Россией
14:40
Наследницу Вербицкой арестовали
14:39
Новый вид мошенничества держит в страхе москвичей
14:18
Стриженовы прогнали посягнувшую на святыню дочь
14:18
Лукашенко поплатился за слова о наклоняющей его России
14:18
Что случилось с лицом 34-летней Алсу
14:17
Скончался известный российский фотожурналист
14:04
Летевший в Таиланд лайнер развернули из-за бомбы
13:56
Заживо погребенный провидец оставил сценарий третьей мировой войны
13:55
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
13:55
Почему для России важно провести ЭКСПО-2025
13:37
Дарья Повереннова об измене мужу: Я не имела права врать
13:36
Проекты ТПУ на Кожуховской линии метро выставят на торги
13:28
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
13:15
На "Беломорской" начались отделочные работы
13:11
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
12:58
Украина объявила о начале возврата Крыма
12:50
34-летний россиянин уснул в машине и сгорел
12:44
Врач рассказал о состоянии получившего ремня малолетнего сына Рудковской
12:37
Прилучный похвастался новым автомобилем за 20 миллионов
12:28
"Росатом" создает "беспилотные" суда для Арктики
12:18
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
12:17
В Москве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка
12:10
Униженный муж разгромил Дайнеко в откровенном интервью
11:58
"Пьющей чай из презерватива" Малышевой светит тюремный срок
11:52
В центре Москвы найдены уникальные надгробия
11:38
Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора
11:28
Макаронная диета: легкий способ похудеть
11:19
68-летняя Пугачева на юбилее у Резника предстала резко помолодевшей
11:13
Довела: Малинин вступил в борьбу с бывшей женой Зарубиной
11:11
Под Москвой двухлетнюю девочку насмерть раздавил телевизор
10:43
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
10:43
В Иркутске на уроке школьник ударил ножом в спину одноклассника
10:37
Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну
10:22
Актер Юрий Назаров получил тяжелую травму головы
10:12
Семья отвечавшего за безопасность в "Зимней вишне" повара прозябает в нищете
09:52
Слабоумие и отвага: студент попытался задуть пылающую розетку (видео)
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
Бузова сделала официальное заявление о беременности
Рыдай, Виталина: 52-летняя Мазур показала всей стране роскошную грудь
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну
Затравленная Малышева прикрылась трагедией в Кемерово
Пресс-релизы

В Москве наградили людей со сверхспособностями

Фото: пресс-служба
Первая Международная Премия в области эзотерики “LOTYS” ("ЛОТОС") состоялась 31марта 2018 года в Москве, в концертном зале “Королевский" на территории Останкинской телебашни. 
прочитано 990 раз

Премия выдавалась в 25 номинациях: лучший астролог, хиромант, таролог, экстрасенс,ясновидящий, мистик, парапсихолог и других. По словам организаторов, компании Vavovich (Андрей Городнюк), ProJust produchion (Фатима Хадуева) и Lotys Production (Ирина Котихина), данное мероприятие – Премия “LOTYS” -уникально своим форматом. Впервые голоса за своих победителей отдали живые люди с помощью интернет–голосования, которое закончилось за час до начала Премии. Поэтому фамилии и имена победителей записывались так же в онлайн режиме. Зал, рассчитанный на 750 мест, был заполнен людьми, которые считают себя Сверхчувствительными. Многие пришли посмотреть и поздравить финалистов. Участники были из разных стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии... Голоса приходили из многих стран ближнего и даже дальнего зарубежья. Это дало Премии статус Международного события. Приз получили лучшие из лучших. В каждой номинации по итогам интернет-голосования было три претендента и только один победитель.

Фото: пресс-служба

В Церемонии награждения приняли участие звезды Российской эстрады, представители шоу-бизнеса и искусства. Среди них группа “Стрелки”, Надя Ручка, Елена Беркова, Никита Малинин, Александр Фадеев (Данко), Виктория Пьер-Мари, Катя Ковская, Григорий Юрченко, Ирсон Кудикова и группа “Шурале”, Дмитрий Несторов и другие. Вели Премию шоумен, ведущий Муз-ТВ Артем Шалимов и известная в мире эзотерики ведущая мистических проектов Фатима Хадуева. 

Фото: пресс-служба

Среди гостей были участники телепроектов “Битва экстрасенсов” канал ТнТ, “Человек-невидимка” канал ТВ3, “Гадалка” ТВ3, “Дневник экстрасенса” ТВЗ, “Другой мир” МИР, “Сверхъестественный отбор” первый канал, “Черное-белое”. Надежда Шевченко, Роман Фад,Николь Кузнецова, Дардо Кусто, Алена Орлова, Анатолий Ледянев, Виктория Железнова, Мирослава Буш, Таисья Недзведская и многие другие.

Фото: пресс-служба

Всех участников встречали на красной дорожке, были розыгрыши призов и подарки от партнеров. По своему масштабу премия “LOTYS” по праву может считаться крупнейшим проектом в области сверхспособностей человека. Основная идея показать, что кроме именитых и известных специалистов данного направления есть и другие специалисты, которые не попали в объективы телекамер, но по своим способностям не уступают медийным.

“Не у каждого экстрасенса есть шанс или возможности попасть на телепередачи и показать себя, поэтому мы организовали премию, где каждый может свободно заявить о себе или о понравившемся ему мастере,” – говорят организаторы.

5 апреля 2018, 12:08
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 апреля 2018
просмотры: 123

Юрий Грымов поставил бестселлер "О дивный новый мир"

Предсказания автора антиутопии начали неумолимо сбываться в будущем

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 апреля 2018
просмотры: 123

Шуфутинский отметит 70-й юбилей на сцене "Крокуса"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 апреля 2018
просмотры: 123

В Доме музыки состоится творческий вечер Андрея Кончаловского

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 апреля 2018
просмотры: 123

Финал Конкурса молодых модельеров прошел в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

В Доме музыки пройдет юбилейный концерт Виктора Зинчука

Маэстро обещает подарить слушателям фейерверк неиссякаемой энергии

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

Премия BEST.RU 2017: началось голосование экспертного совета

Оргкомитет национальной премии объявляет о начале второго этапа определения победителей

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

Группа компаний "АРКС" приступила к отделке пешеходных переходов на Калужском шоссе

Уже выполнены более 30% металлоконструкций для остекления 2-х надземных пешеходных переходов в районе реки Десна и 36-го километра трассы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

В ЦДХ откроется "Детская площадка" Ирины Богушевской

Это место встречи очень серьезных музыкантов с очень смешными и добрыми детскими песнями

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

"Влюбленный Шекспир" станет самой ожидаемой премьерой сезона

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

В Москве пройдет форум Women Role Model

Знаменитые коучи помогут женщинам определиться со своими целями и желаниями

567

загрузить ещё

Политика

Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"
Украина объявила о начале возврата Крыма
Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора

Шоу-бизнес

Склочная Рапунцель рассорилась с "Домом-2" после съемки родов
Как Максим Аверин живет в Японии
Новая метла по-новому метет: как изменится "Табакерка" при Машкове
Известный ведущий на всю страну показал интимное место Валерии

Проишествия

Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
Грузчик погиб страшной смертью в горевшем торговом центре
Пьяная россиянка покусала женщину-полицейского в Дубае
Владельцы детского ТЦ открестились от смертельного пожара

Lifestyle

Знаменитый певец записал гимн гей-любви
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Постаревший Нагиев удивил седой бородой
Шоу-бизнес

Прекрасная вдова Хворостовского: И врагу не пожелаю того, что перенесли я и мои дети

Женщина приехала в Россию
Шоу-бизнес

68-летняя Пугачева на юбилее у Резника предстала резко помолодевшей

Певица блистала и блестела
Шоу-бизнес

Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"

Телеведущую возмутил цинизм главы ЦБ
Шоу-бизнес

Утешивший Зудину Машков заменил Табакова

Артист, по слухам, согласился возглавить театр

Гороскоп

Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
Гороскоп здоровья на апрель
Бизнес-гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками
Горячие фото самой дорогой проститутки

Спорт

Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн
Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука

Регионы

Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru