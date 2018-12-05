Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" покажут в Кремле

Провокация Украины у Крымского моста Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

Президент назвал Пугачеву драной кошкой
"Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку
Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
"У нее отказали ноги": мать рассказала о состоянии Бузовой
Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу
партнеры
Среда 5 декабря
Лента новостей
13:14
Раскрыт секрет успеха Путина
13:12
Кокорина и Мамаева оставили за решоткой
13:02
Смерть за два месяца: знаменитую модель съел рак
13:00
"У нее паралич!": Солнцев выставил жену-старушку в неприглядном виде
12:55
Повалий высмеяли за нелепый вид
12:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 декабря 2018 года
12:38
Госдума и правительство совместно решают экологические задачи
12:34
Умер создатель образов Лолиты и Цекало
12:18
"Чтобы булочки горели": русская Джоли показала тренировки перед Новым годом
12:08
Индия запустила в космос шеститонный спутник
11:46
Названы три смертельно опасных продукта
11:36
Раздвинувшая ноги Шарапова возбудила народ
11:26
В Поморье во время валки леса погиб рабочий
11:16
Кейт Миддлтон затмила красотой принцессу Диану
11:10
В Ижевске пьяный водитель сбил женщину и сбежал с места ДТП
11:07
Надоевшую Демидову перекинули через мост на Москве-реке
11:06
"Что с лицом?": прижатый Волочковой Басков удивил своим видом
11:00
Поклонская рассказала о семейных буднях с Соловьевым
10:59
Установлена личность маньяка из Тольятти
10:49
Под Оренбургом из подземного трубопровода разлилась нефть
10:35
Замаскированный рак косит население Земли
10:34
Украинский политолог опозорился в студии "России 1"
10:28
Во время ужина у москвички украли кольцо за 7,5 миллиона
10:17
В Уфе иномарка насмерть сбила пешехода
10:17
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
10:07
"Слишком старая": бойкая Меган Маркл осадила Елизавету II
10:05
К Москве прорывается вооруженный дезертир
10:01
Загитова заткнула за пояс Медведеву и Туктамышеву
09:40
"Утрата очень велика": Дубцовой оказывают психологическую помощь
09:36
На Урале ребенок сломал позвоночник во время прогулки
09:19
Эрнст и Малышева лишились роскошного замка
09:06
На Камчатке мать нашла мертвого ребенка в стиральной машине
08:48
Ведущая Первого канала объявила о четвертой беременности
08:37
Чемпион мира по боксу внезапно умер
08:31
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
08:27
"С топором за любовницами": жена Мамаева разрыдалась из-за измен
08:00
В США известного актера нашли мертвым в собственном доме
07:53
Перед Новым годом в России подорожали искусственные елки
22:09
Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
22:03
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года
22:00
Вайкуле после крымского скандала срочно избавляется от шикарного дома в Юрмале
21:59
Увез в неизвестном направлении: новый поворот в споре Кержакова и Тюльпановой
21:57
Известный журналист скончался в Удмуртии
21:53
Раскрыта причина загадочной смерти российского футболиста
21:48
Почему пьет Порошенко
21:37
На всех московских вокзалах идет эвакуация из-за сообщения о минировании
21:29
В Москве предпринимателя ограбили на 41 миллион
21:26
Облаченную в черное Навку заметили с другим
21:18
Доигрался: легкомысленный Малахов подставил серьезных людей на миллион
21:17
В Волгограде взбешенный клиент изрезал ножом приемщика металла
21:03
В Тюмени автобус сбил детей на пешеходном переходе
20:51
Уставшая любовница сделала предложение Тимати в пустом ресторане
20:47
В Омской области УАЗ провалился под лед
20:43
Разгневанные украинцы нашли способ добраться до Киркорова
20:35
Госдума сделает качественные российские лекарства доступнее
20:25
"Единая Россия" вручит медали маленьким героям
20:09
В чем встречать Новый год-2019
20:00
Харламов в странной позе раскрыл главный секрет
19:30
Владелец клуба "Хромая лошадь" взялся за новый бизнес после гибели 156 человек
19:20
Есть пострадавшие: в Курганской области произошло жуткое ДТП
19:11
Обездвиженного Януковича тайно эвакуируют из России
19:00
Щедрая Бузова раздаривает поклонникам коров и кур
18:32
Черчесов поставил печальный диагноз дебоширам Кокорину и Мамаеву
18:28
Нарядная Лорак шокировала дочь Киркорова
18:07
Доброе дело Собчак: как поход в магазин секонд-хенд спасает мир
18:06
Трехлетняя девочка сгорела при пожаре в Удмуртии
17:58
Порошенко сделал заявление об отмене выборов
17:55
Раздобревшая Семенович наплевала на свою фигуру
17:43
Кончаловский и Высоцкая появились на публике после слухов о расставании
17:41
Виновный в смерти мальчика в Сочи "откупился" от его родителей
17:32
Провокатора Порошенко поймали на наглой лжи
17:22
Оголившаяся Седокова спряталась за легендарную актрису
16:49
Кремль сжалился над терпящей бедствие Украиной
16:43
В страшной аварии в Ивановской области пострадали 16 человек
16:39
Скончалась звезда сериала "Универ"
16:35
"Не надо стесняться": осмеянная Волочкова нашла неожиданного союзника
16:29
Вывалившая грудь Орлова удивила глубокими размышлениями
16:26
Новая провокация: весь украинский флот вышел в море
16:05
Перемудрила: Максакова попала в свою же ловушку
16:00
Беременную Меган Маркл бросили рожать в грязи
15:49
Жительница Сочи в ссоре изуродовала лицо соседки поленом и пыталась выдавить глаза
15:49
Загнанная в угол Маркл внезапно нашла защиту у Обамы
15:48
Жаждущая славы дочь Осина попросилась к Фадееву
15:38
Украинцев перестали пускать в Россию
15:34
Шнуров научил лидера Rammstein материться по-русски (видео)
15:20
Что приводит к неконтролируемому жору
15:19
"Пока не начинает сосать": Бородина сделала радикальный шаг
14:58
Арбенина выдвинула детям жесткий ультиматум перед расставанием
14:54
Когда супруги перестают скандалить по мелочам
14:50
Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео
14:47
Дженнифер Энистон рассказала о мучительной травме из прошлого
14:46
В Тюмени автобус сбил детей на пешеходном переходе
14:39
Лукашенко сговорился с американцами за спиной у Путина
14:38
В Донбассе замечены солдаты НАТО
14:36
Рядом с изувеченным телом девушки в Москве нашли использованные презервативы
14:29
Россиянам подложили свинью перед Новым годом
14:27
Идеальный способ похудеть без вреда для здоровья
14:25
В квартире под Москвой произошел взрыв
14:15
Скандалист Панин нелепо оправдался за дебош в самолете
14:11
Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна
Объявлено о крушении брака Кончаловского и Высоцкой
Охранник: обманутая любовница рассекретила избранника Волочковой
"Если только не пошлет": Буйнов едет к Пугачевой на серьезный разговор
Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
Пресс-релизы

Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" покажут в Кремле

Фото: пресс-служба
Давняя европейская традиция – встречать Новый год и Рождество под музыку Иоганна Штрауса, вдохновила Симфонический оркестр "Concord Orchestra" на создание ежегодного шоу в канун Нового года. Музыка Штрауса так прекрасна и гармонична, что ее хочется слушать снова и снова. Убедиться в этом вам поможет Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Это потрясающее событие, наполненное роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами. Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всем мире.  
прочитано 200 раз

23 декабря 2018 года Симфонический оркестр "Concord Orchestra" приглашает Вас на свое ежегодное Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". По традиции Новогоднее шоу пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В новой программе новогоднего шоу прозвучат самые популярные вальсы, польки и марши: "Императорский вальс", "Весенние голоса", "На прекрасном голубом Дунае" и, конечно же, всемирно известный вальс "Сказки Венского леса". Исполнение знаменитого "Марша Радецкого" завершает программу. При исполнении этого произведения публика по традиции отбивает такт, а дирижер обращается к ней лицом и дирижирует этими аплодисментами. В программе принимают участие Симфонический оркестр "Concord Orchestra" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Фабио Пирола (Италия), Владимир Целебровский, заслуженный артист РК, Тамара Марченко, солистка Санкт-Петербургского Театра оперы и балета и Лариса Елина, солистка Мариинского театра.

Фото: пресс-служба

Истинным украшением Новогоднего шоу станет выступление танцоров – призеров России по бальным танцам. Хореограф-постановщик Артем Майоров. Поклонники знаменитого венского композитора смогут насладиться не только великолепием вальсов в исполнении известного оркестра, но и бальными танцами лучших танцевальных пар России. Ежегодное новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" станет самым ярким событием в Москве в канун Нового года.

Стало уже хорошей традицией приходить на Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" в праздничных нарядах. В этот раз для всех зрителей в белоснежных нарядах приготовлены специальные новогодние подарки! Ваш праздничный наряд может содержать белый цвет – белое платье, белая блуза или белые туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных белоснежных нарядах!

Участники:

Симфонический оркестр "Concord Orchestra"

Художественный руководитель и главный дирижер Фабио Пирола (Италия)

Хореограф-постановщик Артем Майоров

Танцоры – призеры России по бальным танцам

Владимир Целебровский, заслуженный артист РК

Тамара Марченко, солистка Санкт-Петербургского Театра оперы и балета

Лариса Елина, солистка Мариинского театра

Ведущий программы Николай Поздеев, заслуженный артист России

5 декабря 2018, 11:21
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 декабря 2018
просмотры: 123

Названы лауреаты II Национальной премии Food Show Awards 2018

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 декабря 2018
просмотры: 123

Рождественский переполох: на "Флаконе" пройдет альтернативная ярмарка

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 декабря 2018
просмотры: 123

Старейшая юбилейная Рождественская ярмарка подарков откроется в ЦДХ

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 декабря 2018
просмотры: 123

Николай Басков и Анастасия Спиридонова отдали голоса героям сказки

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 декабря 2018
просмотры: 123

Названы победители Премии "ELITE 2018"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 декабря 2018
просмотры: 123

В Кремле устроят безумные танцы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 декабря 2018
просмотры: 123

В Москве прошел Ежегодный Форум и Премия "Safety & Security Leaders”

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 ноября 2018
просмотры: 123

Основатели бренда Misha Combearzon разденут и оденут звезд в Сочи

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 ноября 2018
просмотры: 123

Москва представила новые возможности для туристов из Испании на IBTM World 2018

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 ноября 2018
просмотры: 123

В "Октябре" прошла премьера молодежной экшн-комедии “Все или ничего”

567

загрузить ещё

Политика

Порошенко попросил прощения у Путина
В России дали совет готовящим вторжение в Крым американцам
Слова Путина о провокации в Черном море довели украинцев до истерики
Путин официально отказался от контактов с Порошенко

Шоу-бизнес

"У нее паралич!": Солнцев выставил жену-старушку в неприглядном виде
Повалий высмеяли за нелепый вид
Елена Летучая покинула Россию
Умер создатель образов Лолиты и Цекало

Проишествия

Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео
Подробности загадочной смерти постояльца в элитном отеле в Москве
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Шоу-бизнес

Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова

Откровения артистки о коллеге

Здоровье

Замаскированный рак косит население Земли

Всему виной распространение вируса папилломы человека
Шоу-бизнес

"Утрата очень велика": Дубцовой оказывают психологическую помощь

Артистке выразили соболезнования
Шоу-бизнес

"У нее паралич!": Солнцев выставил жену-старушку в неприглядном виде

Шоумен получил весточку от исчезнувшей супруги

Гороскоп

Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года
Гороскоп здоровья на декабрь 2018 года
Любовный гороскоп на декабрь 2018 года

Фоторепортажи

Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным
Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной
Названа самая красивая мама Москвы
Развратные фото сексуальной красотки с проломленным черепом

Спорт

Ведущего престижной премии обвинили в домогательствах
На Украине "похоронили" Кокорина и Мамаева
Появилось видео последних минут жизни футболиста "Локомотива"
"Ее сдали": чемпионка раскрыла причину поражения Медведевой

Регионы

В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru