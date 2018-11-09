FOOD SHOW-2018: готовим со звездами

Кулинарная студия FOOD SHOW – это фееричное гастрономическое событие, которое бывает только раз в году. В программе — калейдоскоп вкуснейших и очень разных концепций, 10 ярких национальных блюд, 10 популярнейших и самобытных кухонь мира: русская, итальянская, японская, шведская, грузинская, израильская, а также прованская, черноморская, сибирская и голливудская. И, конечно, десять уникальных идей для домашних вечеринок и приема гостей.

10 ярких шеф-поваров столицы разработали для кулинарной студии FOOD SHOW оригинальные рецепты, которые позволят участникам мастер-классов совершить настоящее гурмэ-путешествие. Каждый рецепт продуман так, что его можно повторить на домашней кухне – своими руками приготовить блюдо высокого ресторанного уровня!

Расписание мастер-классов:

1 декабря, суббота

11:00 Александр Морин (Osteria Mario). Итальянская классика с изыском. Спагетти карбонара с авторским сливочным соусом и шалфеем. Брускетта с маринованными артишоками и соусом песто.

13:00 Антон Гришин ("Лён"). Застолье с русской душой. Мурманская треска на свекольном пшене. Перепелка с теплым винегретом из тыквы, яблока и брусники.

15:00 Михаил Корж ([KU]: рамен изакая бар). Японские традиции высокой кухни. Курица карааге и бок-чой с эноки.

17:00 Бадри Лемонджава ("Оджахури", Megobari). Горячая грузинская кухня. Чахохбили с курицей. Чкмерули.

19:00 Михаил Цыплаков (Burger Heroes). Простота по-голливудски. Бургер "Бэтмен". Салат с тунцом, гуакамоле и маринованным перцем.

2 декабря, воскресенье

11:00 Марк Стаценко. Кухня Израиля. Мусс из печеного баклажана с обжаренными грибами и копченой утиной грудкой. Инжир, вино, пряности.

13:00 Александр Журкин ("Пироги, вино и гусь"). Легкость прованской романтики. Теплый салат с семгой в устричном соусе. Салат из сочного зеленого яблока, сладкой моркови, грецкого ореха и чернослива.

15:00 Андрей Колодяжный (Modus). Черноморская кухня. Томленая барабулька в сочетании с томатами конкассе и копченым сыром. Салат с бастурмой, хурмой и салатным листом.

17:00 Денис Крупеня. Шведская кухня: лаконичность со вкусом. Тефтели с йогуртом и брусникой. Горячий шоколад с коричными плюшками.

19:00 Самобытность сибирской кухни – мастер-класс от ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ. Запеченный муксун с овощами и томатами конкассе. "Строганов" по-алтайски из говяжьей вырезки.

100 гостей могут принять участие в каждом мастер-классе. Стоимость билета для двоих – 2000 рублей. Рабочее место организовано так, что за ним удобно готовить парой, также можно добавить в компанию юного кулинара (до 12 лет).

Участники получают полный набор продуктов и кулинарного инвентаря, подарки от партнеров, сертификат настоящего кулинара с автографом шеф-повара и фирменный фартук в подарок.