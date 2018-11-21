В Москве открылся новый дилерский центр Audi

Audi Россия объявила об открытии нового дилерского центра в Москве – "Ауди Центр Бережковский", входящего в один из крупнейших автомобильных холдингов "Восток Моторс". В просторном и современном здании центра, расположенном по адресу Бережковская набережная, дом 38, стр. 2, клиентам марки предложат полный спектр услуг по продаже и техническому обслуживанию автомобилей Audi.



Общая площадь нового дилерского центра составляет 7 481 квадратный метр. Легкую, уютную и расслабляющую атмосферу создают стеклянная крыша и естественное освещение. В просторном шоу-руме площадью 583 квадратных метра могут демонстрироваться до 15 автомобилей.

Для клиентов нового седана бизнес-класса Audi А8 отведена специальная зона Audi А8 Lounge. Это отдельное пространство, позволяющее в комфортной обстановке провести консультацию для будущего владельца флагманской модели и сконфигурировать автомобиль, который идеально отвечает потребностям клиента.

Под зону продаж автомобилей Audi с пробегом: plus отведено более 1 000 квадратных метров. Оборудованная 17 постами сервисная зона занимает площадь 1 400 квадратных метров.





Центр с просторной зоной для хранения автомобилей оснащен самым современным оборудованием. Оно позволяет осуществлять техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту двигателей, ходовой части, электрики, а также установку дополнительного оборудования. Команда специалистов дилерского центра постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, подтверждая квалификацию на соответствие мировым стандартам марки Audi.





Новый дилерский центр будет осуществлять полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Audi, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. "Ауди Центр Бережковский" обладает широким парком подменных автомобилей, которыми могут воспользоваться клиенты на период проведения ремонтных работа. Кроме того, в центре можно приобрести оригинальные запчасти Audi, аксессуары к автомобилям марки и дополнительное оборудование.





Кроме продажи и обслуживания автомобилей, центр предложит своим клиентам услуги по приобретению автомобилей, страхованию, лизинговые и trade-in программы. Также посетители смогут воспользоваться специальными корпоративными предложениями.

Для удобства клиентов перед зданием дилерского центра организована просторная парковка, рассчитанная на 40 автомобилей.

"Ауди Центр Бережковский" расположен по адресу: Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 2.





Концерн Audi – один из самых успешных мировых производителей автомобилей и мотоциклов премиум-класса. Концерн представлен на рынке 100 стран, а производственные площадки расположены в 12 странах. В прошлом году Audi поставил клиентам 1,878 миллиона автомобилей марки Audi, 3 815 спортивных автомобилей марки Lamborghini, а также 55 900 мотоциклов Ducati.

