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Авто

Audi TT RS: культовый спорткар для ценителей прекрасного

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Audi TT – машина культовая. Еще будучи студентом, я истекал слюной на первое поколение этого городского спортивного автомобиля, и было за что, я вам доложу. Компактный, юркий и резвый, TT даже в базовом варианте весьма необычен. В третьем поколении, к счастью, победили проблему плохого обзора, так как из первой серии видимость была как из блиндажа ночью – практически нулевая. То ли дело сейчас. Да и машина у нас не простая, а RS серии. А значит, на дороге должно быть интересно. 
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Audi TT RS Coupe
Цена, руб 6 419 100
Цена в минимальной конфигурации, руб 4 962 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2480 / 400
Привод полный quattro
Разгон 0-100, сек 3,7
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 8,2 / 14,2
Снаряженная масса, кг 1440
Длина/ширина/высота, мм 4191/1832/1344
Клиренс 130
Объем багажника, л 305

Сравнивая с предыдущими поколениями, нельзя не отметить более резкие черты силуэта и в принципе спортивный облик, все больше уходящий от “немецкой каски”, с которой этот автомобиль сравнивали мои гоночные друзья, с которыми я имел неосторожность поделиться мечтой. Но теперь мечта сбылась, пусть даже и на несколько дней.

Фото: Родион Газманов

В интерьере зеленые акценты перекликаются с сочным салатовым цветом кузова. Таким образом тачка привлекает к себе внимание снаружи и поднимает настроение, когда находишься внутри. Несмотря на мои опасения, внутри Audi TT оказалась… ну не то, чтобы просторной, но не такой тесной, как я ожидал. Утрамбовывать телеса в автомобиль не пришлось, и сиденье отодвигается достаточно далеко, чтобы сюда поместился даже игрок баскетбольной команды (конечно же за счет ног заднего пассажира).

Фото: Родион Газманов

Отметим рукоятку АКПП, выполненную в стиле ручной коробки, хотя в RS-серии таких уже точно не найти. Верхушка отделана специальным материалом, чтобы не скользила рука. Видимо, при переключении с D на R и обратно.

Фото: Родион Газманов

На самом деле, новинок для себя в интерфейсе я насчитал две, и обе – на пути упрощения и минимизации. Во-первых, отсутствие отдельной панели управления климатом. Ее здесь нет. Но это не значит, что настройки вентиляции и кондиционирования нужно будет долго выковыривать из пунктов и подпунктов меню бортового компьютера. Нет. Управление климатом находится на решетках дефлекторов.

Фото: Родион Газманов

Изящное и простое решение. Крути, нажимай, настраивай климат. Сами решетки не поворачиваются. Перекрыть воздушный поток или задать его направление можно при помощи ручек на ободке решетки. На боковых дефлекторах таким же образом включается обогрев сидений водителя и пассажира. Вторая "фишка" мне показалась сомнительной: экран бортового компьютера перенесен на приборную панель.

Фото: Родион Газманов

Такое решение перегружает приборную панель: приходится искать нужные пункты и кнопки вместо того, чтобы следить за дорогой или приборами. Компоновка, впрочем, регулируется, и циферблаты можно привести к более привычному виду нажатием кнопки “View”.

Фото: Родион Газманов

Ярко-красная кнопка Start, залихватски красующаяся на трехспицевом руле, обещает жаркую поездку и свист ветра в ушах. Проверим?

Фото: Родион Газманов

Обычная “тэтэшка” стартует от 2,74 млн. рублей, и оборудована двухлитровым двухсоттридцатисильным бензиновым двигателем. В принципе, уже неплохо. Чтобы впечатлить потребителя, в RS за пять миллионов в базе засунули лошадей почти в два раза больше (400!), от которых, по идее, на светофоре машину должно разрывать пополам.

Фото: Родион Газманов

Разрыв не состоялся. Что обидно. Движок отрабатывает на “ура”, и сил здесь как у трактора, но почему-то коробка возможности машины обрабатывает вполсилы, как будто нехотя. Причем наблюдается такая картина как на старте, так и при резком ускорении (ну или такой попытке) в потоке. В спортивном режиме ситуация немного лучше, но все равно ощущение легкой задумчивости остается. Проблема ли это конструкции, или все же коробку успели угробить мои коллеги-предшественники по тест-драйвам, я говорить не берусь, но все же надеюсь на второе.

Фото: Родион Газманов

Звук, кстати, сумасшедший у этого мотора, особенно если переключить режим выхлопа на спортивный при помощи специальной кнопки на консоли.

Фото: Родион Газманов

Перейдем к комфорту. Сиденья жестковаты, но это спортивный автомобиль, так что привыкайте. К тому же, скучать и расслабляться вам не придется, так как машина провоцирует на резкие повороты и перестроения. Боковая поддержка здесь ой как не лишняя. Отстрочка, как и пластик в салоне, перекликается с цветом кузова.

Фото: Родион Газманов

Самое интересное, что место для пассажиров здесь есть, если сильно не отодвигать передние сиденья.

Из-за консоли, протянувшейся на всю длина салона, третий пассажир, наверно, не сядет. Как и второй, потому что из багажника к нам протянулась не поместившаяся гитара. К слову, объем багажника 305 литров для автомобиля такого формата - даже очень много. Этим AUDI TT обязан вытянутому корпусу, четыре с лишним метра.

Фото: Родион Газманов

Для спортивной машины расход удивляет. Как бы я не давил на газ, больше пятнадцати литров на сто километров я не тратил. Даже несмотря на потребность в 98-м бензине, для спорткара это машина с умеренным аппетитом.

Фото: Родион Газманов

В потоке Audi TT RS привлекает внимание в первую очередь благодаря сочному цвету и звучащему выхлопу. Насколько серьезно относятся участники движения к водителю TT RS – вопрос более сложный. Спишем это на дремучесть некоторых приезжих водителей "газелей", которым чуждо понятие красоты.

Фото: Родион Газманов

Думаю, на этом можно завершать обзор. Очаровавшая внешне, Audi TT RS чуть-чуть разочаровала, когда речь зашла о езде. Хотя, справедливости ради, переключение АКПП в ручной режим дало свои плоды.

Обзор подготовлен для портала dni.ru

11 сентября 2018, 11:41

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