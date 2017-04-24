Большой симфонический оркестр исполнит лучшие вальсы мира
В этот вечер БСО на главной сцене страны подарит вам прославленные вальсы и польки мира, сочинённые такими легендарными композиторами, как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Милий Балакирев, Антон Рубинштейн, Антонин Дворжак, Бедржих Сметана, династия Штраусов и другие.
Для самых активных гостей в зрительских фойе до начала концерта будут организованы танцевальные мастер-классы, где профессиональные танцоры бесплатно научат всех желающих танцевать вальсы, польки и другие танцы.
Программа очень интересна и тем, что перед началом представления ведущий в формате познавательной интерактивной лекции поделится со зрителями интересными фактами из жизни композиторов и музыкантов, расскажет об истории исполняемых произведений.
К каждой композиции подобран тематический видеоряд, который позволит сделать восприятие музыки более ярким и целостным – это еще один повод посетить концерт с детьми.
Цикл мероприятий Государственного Кремлевского Дворца и Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского "Доступная классика" несет не только эстетическую функцию, но и имеет важную образовательную составляющую и станет идеальным вариантом не только для семейного времяпрепровождения, но и для посещения школьниками разного возраста и учениками музыкальных школ.
Насладитесь классикой в полном объеме: невероятная по своей силе музыка великих композиторов мира, танцевальные мастер-классы, познавательные лекции и уникальный тематический видеоряд. Ждём вас 21 мая на концерте "Лучшие вальсы & польки мира"!
Без антракта. Продолжительность до 1 ч. 10 мин.
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