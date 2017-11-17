II Национальная премия "Super мамы года" пройдет в Барвихе

26 ноября обозначен красным днем календаря, что в этом году справедливо вдвойне – ведь это День Матери в России и дата проведения праздничного гала-ужина по случаю церемонии награждения II Национальной премии "Super Мамы года"-2017, которую уже во второй раз примет Barvikha Hotel&Spa, расположенный в комплексе Барвиха Luxury Village.

Генеральный продюсер и основатель Премии, Президент холдинга Bright Meida Наталья Петлякова, в очередной раз соберет выдающихся женщин – номинанток Премии, а также все сливки светского общества Москвы. Премия воздает честь талантливым женщинам, которые виртуозно совмещают выполнение своего материнского долга и достижение успеха в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях.

Звездные ведущие, медийные персоны, стильное танцевальное шоу, живой бэнд и эффектное аудио-визуальное сопровождение – все обещает праздник в лучших голливудских традициях. В программе вечера заявлены выступления Анжелики Агурбаш, Сати Казановой, Мити Фомина, Теоны Дольниковой, Пьера Нарцисса, которые вместе с Валерией, Иосифом Пригоженым, Олесей Судзиловской, Эвелиной Бледанс, Дмитрием Шепелевым и другими звездами пройдут по красной дорожке. Церемония вручения "Super Мамы года"-2017 пройдет в стиле "Синема", что обещает много ярких сюрпризов – все то, за что мы так любим кино.

Главная интрига – кому же достанутся заветные короны – будет раскрыта в финале "оскороносного" вечера под сверкающие вспышки камер и брызги шампанского. Уже известно, что статуэтку в номинации "Супер Мама – 2107" вручит постановщик главных российских телешоу Александр Ревзин, победительницу в номинации "Кино Мама – 2017" будет награждать российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии "ЮГ", худрук театра "Модерн" - Юрий Грымов. А награду в номинации "Дизайн Мама – 2017" вручит дизайнер-модельер Илья Шиян, создавший специально для Премии капсульную коллекцию, которую покажут на подиуме "синемамы", пробующие себя в роли моделей.

Среди приглашенных гостей: Полина Диброва, Галина Юдашкина, Полина Гагарина, Пелагея, Ксения Собчак, Галина Боб, Наталья Лесниковская, Елена Кулецкая, Поля Полякова, Анфиса Чехова, Анастасия Меськова, Ирэна Понарошку, Екатерина Шпица, Юлия Михальчик, Екатерина Дробыш, Оксана Акиньшина, Алиса Гребенщикова, Алиса Толкачева, Анна Хилькевич, Максим, Ксения Бородина, Кристина Асмус, Анастасия Стоцкая, Алсу, Анна Снаткина, Виктория Дайнеко, Екатерина Климова, Юлия Волкова, Мария Шукшина, Алена Водонаева, Светлана Лобода, Наталья Подольская, Любовь Толкалина, Екатерина Гусева, Екатерина Стриженова, Светлана Хоркина, Илана Юрьевна и многие другие звездные мамы.

Напомним несколько фактов о Премии "Super Мамы года"– 016. Главного титула удостоилась Татьяна Навка – трехкратная чемпионка России и Европы, двукратная Чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка в танцах на льду. Одну из самых ярких наград в номинации "Шоу Мама" наградили певицу и актрису, финалистку нашумевшего телепроекта "Голос", победительницу шоу-проекта "Точь-в-точь" - Елену Максимову, в номинации "Интернешнл Мама" победила певица, участница популярного проекта "Голос" на Первом канале певица Габриэлла да Сильва. Победительницей в номинации "ТВ Мама" стала Тутта Ларсен – мама троих детей, известная телеведущая музыкальных программ. Не обошли стороной титул в номинации "Фэшн Блогер Мама", в которой победила актриса, телеведущая и блогер, успешная мама, известная проектом "Русский кутюр глазами мужчин" и "Дневник беременных" - Екатерина Токарева.

Barvikha Hotel&Spa, Рублево-Успенское шоссе, 114/3. Собор гостей 18:00.

Вход по приглашениям.

