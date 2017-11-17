Премьера циркового водного шоу "Пираты подземного моря" пройдет в Москве

В преддверии зимних каникул в Москве пройдет премьера одного из самых ярких и необычных Новогодних представлений – "Пираты подземного моря". Шоу поставлено по авторскому сценарию, и объединяет в себе все возможные жанры: цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду.

Новогодняя история наполнена захватывающими дух номерами синхронного плавания, а действо на сцене – движением, танцами, неподражаемыми номерами и сценами. Сюжетная линия – это погони, схватки, трюки, танцы, клоунада и выступления мастеров синхронного плавания мирового уровня в одном неподражаемом шоу. Спортсмены международного класса и профессиональные артисты продемонстрируют юным зрителям невиданные человеческие возможности, разрушающие мифы о том, что люди не умеют летать, как птицы и плавать, как рыбы!

"…Русалочка Пеноморочкастала внучкой и наследницей Верховного правителя Подземного моря, о чем он сам объявил в своем указе. Новоявленный дедушка души не чает в своей внучке и ради нее готов на всё, а когда Пеноморочка сказала, что любит капитана Моребоя, он, не раздумывая, дал согласие на ее брак.

Свадьба была назначена на Новый год, однако… В сказке, как в жизни, счастье просто так не дается, его надо добиться.

Главные злодеи Подземного моря – пираты под предводительством коварного главаря корсаров, недавно потерпевшиепоражение в схватке с отважным капитаном Моребоем, жаждут мести! Пираты похищают Пеноморочку, но не для того, чтобы потребовать выкуп…

А чем же окончится история с похищением и состоится ли свадьба, можно будет узнать, посетив шоу.

ВАЖНО! Организаторы рекомендуют приходить за 1 час до начала представления.

Полезная информация:

Сеансы циркового водного шоу пройдут с 22 декабря 2017 года по 08 января 2018 года.

В фойе детей будет ожидать праздничная новогодняя елка.

Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.

Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях.

Продолжительность шоу 1 час 10 минут.

Стоимость подарка – 600 рублей .