Премьера циркового водного шоу "Пираты подземного моря" пройдет в Москве
Новогодняя история наполнена захватывающими дух номерами синхронного плавания, а действо на сцене – движением, танцами, неподражаемыми номерами и сценами. Сюжетная линия – это погони, схватки, трюки, танцы, клоунада и выступления мастеров синхронного плавания мирового уровня в одном неподражаемом шоу. Спортсмены международного класса и профессиональные артисты продемонстрируют юным зрителям невиданные человеческие возможности, разрушающие мифы о том, что люди не умеют летать, как птицы и плавать, как рыбы!
"…Русалочка Пеноморочкастала внучкой и наследницей Верховного правителя Подземного моря, о чем он сам объявил в своем указе. Новоявленный дедушка души не чает в своей внучке и ради нее готов на всё, а когда Пеноморочка сказала, что любит капитана Моребоя, он, не раздумывая, дал согласие на ее брак.
Свадьба была назначена на Новый год, однако… В сказке, как в жизни, счастье просто так не дается, его надо добиться.
Главные злодеи Подземного моря – пираты под предводительством коварного главаря корсаров, недавно потерпевшиепоражение в схватке с отважным капитаном Моребоем, жаждут мести! Пираты похищают Пеноморочку, но не для того, чтобы потребовать выкуп…
А чем же окончится история с похищением и состоится ли свадьба, можно будет узнать, посетив шоу.
ВАЖНО! Организаторы рекомендуют приходить за 1 час до начала представления.
Полезная информация:
Сеансы циркового водного шоу пройдут с 22 декабря 2017 года по 08 января 2018 года.
В фойе детей будет ожидать праздничная новогодняя елка.
Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.
Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях.
Продолжительность шоу 1 час 10 минут.
Стоимость подарка – 600 рублей .
Интересная программа и зрелищные эффекты смогут удивить и детей, и их родителей
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