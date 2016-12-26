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В Ботаническом саду проходит фестиваль "Тропическая зима"

Фото: Лидия Широнина
До 2 апреля 2017 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходит VIII фестиваль орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима". Он посвящен 180-летию окончания легендарного кругосветного путешествия Чарльза Дарвина на корабле "Бигль", благодаря которому известный своей любовью к орхидеям ученый и разработал теорию эволюции.
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Главный герой фестиваля – огромная общительная игуана по кличке Ириска из Зоологического музея МГУ, которая приведёт в восторг каждого посетителя: в выходные дни проводятся сеансы её кормления. Кроме того, гости увидят угольную черепаху, окаменелости, динозавров из Государственного Дарвиновского музея, а также редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров, поражающие удивительными запахами шоколада, глинтвейна, сыра, пыли, вечерних духов. Другие персонажи тропической сказки – огромные бананы, кофе, вековые пальмы, манго, бромелии, папоротники, лианы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки. В довершение праздника – одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, "живых камней", кактусов-лиан "цариц ночи". Каждое посещение фестиваля — это путешествие вместе с Дарвином, главная цель которого – отыскать самые интересные растения в зарослях джунглей и почувствовать себя охотником за орхидеями. На протяжении всего фестиваля будут появляться и зацветать новые растения. Впервые в рамках зимнего фестиваля – Викторная оранжерея с тропическими кувшинками, сахарным тростником, какао, папайей, гуавой, змеиными фруктами, имбирными и уникальной фотоплощадкой со стеклянным полом прямо над огромным бассейном.

Фото: Лидия Широнина

Дизайн пространства VIII "Тропической зимы" выполнен лучшими флористами Москвы под предводительством Чемпиона России по флористике Андрея Филоненко в сотрудничестве с куратором коллекции тропических растений "Аптекарского огорода" Виталием Алёнкиным. Мастера представят выставочные образцы в максимально естественном виде. Наиболее редкие и примечательные растения придется искать в зарослях пальм и других крупных жителей оранжереи.

Начиная с Викторианской эпохи, охотники за орхидеями регулярно отправлялись в опасные путешествия в самые далёкие страны – зачастую с огромным риском для жизни. Похищения, встречи с племенами каннибалов, битвы с дикой природой, тропические болезни – с чем только не сталкивались храбрецы! Однако цель оправдывала средства: они жаждали привезти в Европу новые, дотоле невиданные растения. Охота за ценными орхидеями продолжается и в наше время – всё с теми же опасностями и с колоссальным ущербом для природы, так как некоторые виды растений находятся на грани исчезновения и остались только в коллекциях. Благодаря старинному духу Пальмовой оранжереи 1891 года постройки, создастся ощущение полной погружённости во времена "орхидейной лихорадки". 

Орхидеи

Оранжерею заполнили тысячи цветущих растений с удивительными свойствами: одни поражают формой и цветом, другие словно светятся в полумраке, а третьи источают невероятные ароматы — шоколада, ванили, сыра с плесенью, лимона, кокоса, пыли, глинтвейна, мяса и корицы. 

Фото: Лидия Широнина

Помимо природных видов, посетители увидят и удивительные произведения селекции, в том числе редкие сорта цимбидиумов и новые сорта фаленопсисов.  

"Аптекарский огород" с особой гордостью представляет уникальную группу миниатюрных орхидей из фондовых коллекций – посетители могут по достоинству оценить их хрупкую и неброскую красоту. Гости экспозиции также познакомятся с растениями из рода Dracula, чье необычное строению цветка порой наводит ужас на некоторых впечатлительных зрителей.

Хищные растения

Экспозиция "Сад хищных растений" – это настоящее тропическое болото с водопадом и уникальным микроклиматом. В нем живёт огромное количество плотоядных представителей флоры, которые в течение миллионов лет учились ловить и переваривать насекомых, земноводных и даже мелких грызунов. Гости фестиваля увидят знаменитую венерину мухоловку, несколько видов росянок, жирянку, а также самые редкие хищные растения – южноамериканскую гелиамфору и цефалотус, произрастающий только в Австралии.

Фото: Лидия Широнина

Экспозиция насекомоядных растений "Аптекарского огорода" – одна из самых масштабных в России – и дальше продолжит пополняться редчайшими видами хищников из труднодоступных уголков Земли. Разнообразие форм и охотничьи приспособления коварных растений удивят не только детей, но и взрослых посетителей тропической оранжереи.

Растения пустынь

Коллекция суккулентов "Аптекарского огорода" – одна из старейших и самых богатых в России: она насчитывает более 3 тысяч экземпляров, представляющих около 1,5 тысяч природных и сортовых форм. Особое внимание стоит обратить на самую большую в стране коллекцию легендарных кактусов "Царица ночи" ("Лунных кактусов"), или Селеницереусов.  В экспозиции также представлены агавы, молочаи, алоэ, толстянки и "живые камни" – литопсы. Для полноты впечатлений некоторые растения можно будет потрогать.

Фестиваль проводится при активном участии Зоологического музея МГУ и Государственного Дарвиновского музея – официальных партнёров "Аптекарского огорода".

Фото: Лидия Широнина

"Аптекарский огород" благодарит компанию Pokon за удобрения для орхидей и суккулентов к VIII фестивалю "Тропическая зима". Прошлогодний VII фестиваль "Тропическая зима" оказался самым успешным за всю историю своего существования – его посетили более 100 тысяч человек.

26 декабря 2016, 15:46
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