В Салехарде двое мужчин избили подростков в магазине

В Салехарде произошел инцидент, информация о котором попала в региональную прессу. Сообщается, что в местном супермаркете двое мужчин избили подростков.
Причиной случившегося стал тот факт, что один из парней случайно задел женщину. Ее спутник напал на подростков и нанес им удары. По факту случившегося заявления в полицию не поступало, передает URA.ru.
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