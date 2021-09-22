В Подмосковье иностранец украл автозапчасти почти на миллион рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали серийного вора, который совершал преступления в Домодедово. По информации прессы, приезжий похищал автозапчасти.
По факту кражи в полицию обратился представитель каршеринговой компании. Сумма ущерба составила почти миллион рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося открыли уголовное делопроизводство. Злоумышленник задержан.
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