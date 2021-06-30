Под Москвой из-за жидкости для розжига пострадал ребенок

В подмосковном Чехове мужчина разжигал костер с помощью специальной жидкости. В какой-то момент она выплеснулась на его пятилетнего сына, который находился рядом, передает "Радио 1". Ребенок с ожогами попал в больницу. Ожоги получил и сам мужчина.
В подмосковном Чехове мужчина разжигал костер с помощью специальной жидкости. В какой-то момент она выплеснулась на его пятилетнего сына, который находился рядом, передает "Радио 1". Ребенок с ожогами попал в больницу. Ожоги получил и сам мужчина.
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