В Волоколамске уголовник украл из незапертого дома 150 тысяч рублей

В подмосковном Волоколамске ранее судимый гражданин совершил преступление. По данным следствия, злоумышленник проник в чужой дом через незапертую дверь и вынес оттуда 150 тысяч рублей.
На данный момент подозреваемый заключен под стражу, передает сайт "Подмосковье сегодня". В отношении мужчины возбудили дело.
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