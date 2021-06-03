Дебошир разгромил топором магазин в Подмосковье

Житель подмосковного Подольска может отправиться в места лишения свободы на долгие годы. Сообщается, что гражданин наведался в местный магазин и, угрожая ножом продавцу, потребовал дать ему алкоголь.
После этого злоумышленник обнаружил топор, с помощью которого принялся громить витрины и ассортимент заведения. В данный момент мужчина задержан, передает сайт "Подмосковье сегодня". Открыто уголовное производство сразу по нескольким статьям.
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