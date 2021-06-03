Житель Приморья украл попугаев из магазина ради возлюбленной

Житель Приморского края совершил разбойное нападение на зоомагазин. Уточняется, что злоумышленник украл деньги, а также клетку с попугаями.
По данным телеканала "360", преступник объяснил свой мотив тем, что он хотел порадовать свою возлюбленную. Теперь горе-романтик рискует лишиться свободы на долгие годы.
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