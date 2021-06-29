В Чебоксарах дебошир разбил работнице бара голову за отказ включить песню

В Чебоксарах работница караоке-бара пострадала от рук буйного посетителя. По данным телеграм-канала Life Shot, злоумышленник разбил девушке голову.
Причиной этому стал отказ персонала включить еще одну песню, так как лимит заказа был исчерпан. Дебошир швырнул бокал в сторону бара и попал в голову работнице. По факту случившегося организована проверка.
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