Житель Балашихи обустроил в своей квартире нарколабораторию

В Балашихе задержали 33-летнего местного жителя, которого заподозрили в незаконном обороте наркотических средств, передает "Радио 1". В его квартире полиция обнаружила целую нарколабораторию. Там были обнаружены стеклянные колбы, электронные весы и другое оборудование, а также порядка 100 граммов наркотических веществ. Установлено, что мужчина производил амфетамин.
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