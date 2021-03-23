Под Москвой прокуратура проверяет гибель младенца

В подмосковном Солнечногорске оставленный в одиночестве в квартире умер младенец, передает "Радио 1". Мать на время отлучилась, а когда вернулась, то обнаружила, что ее трехмесячный сын не подает признаков жизни. Теперь трагедию проверяют в прокуратуре Московской области.
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