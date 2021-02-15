В Москве под колесами электрички погибла школьница

В российской столице под колесами электрички погибла девушка-подросток. Уточняется, что ЧП случилось в районе станции Лось.
По данным телеканала "360", сейчас организована проверка по факту вышеизложенных фактов. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, сообщает RT.
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