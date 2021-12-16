Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в аэропорту Нижнего Новгорода. Речь идет о воздушном судне, вылетевшем из северной столицы России.

Уточняется, что на борту 81 пассажир и четыре члена экипажа. На месте дежурят экстренные службы.

