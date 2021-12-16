На горнолыжном курорте под Кемерово сгорел ресторан

В ночь с 15 на 16 декабря под Кемерово на популярном горнолыжном курорте Шерегеш случился крупный пожар. В 01:56 минут диспетчеру поступил вызов. Как оказалось, горел популярный ресторан Montana. Как сообщает РИА ФАН, пожар у подножья горы Зеленая удалось локализовать к 3:50.
В тушении участвовали 10 человек и три единицы спецтехники. Пожар уничтожил 200 квадратных метров заведения – ресторан выгорел дотла. Как отмечает телеканал "360", инцидент произошел ночью, посетителей уже не было, поэтому, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.