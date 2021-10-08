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Регионы

Жителя Красноярского края задержали за фото под юбкой у женщины

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В паблике "ВКонтакте" "Ачинск, общественное движение" появилось видео с авторегистратора, на котором заметно, как мужчина пытается залезть женщине под юбку. Кадрами заинтересовались правоохранительные органы.

Полиции Красноярского края удалось установить личность человека, который подошел вплотную к женщине на улице, достал телефон, просунул его под юбку незнакомке и, вероятно, сделал фото. Извращенцем оказался мужчина в возрасте 58 лет. Как сообщает телеканал 360, у него изъяли мобильный телефон и отправили в медучреждение.

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8 октября 2021, 10:45 Источник: 360 ✓ Надежный источник

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