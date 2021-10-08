Жителя Красноярского края задержали за фото под юбкой у женщины

В паблике "ВКонтакте" "Ачинск, общественное движение" появилось видео с авторегистратора, на котором заметно, как мужчина пытается залезть женщине под юбку. Кадрами заинтересовались правоохранительные органы.
Полиции Красноярского края удалось установить личность человека, который подошел вплотную к женщине на улице, достал телефон, просунул его под юбку незнакомке и, вероятно, сделал фото. Извращенцем оказался мужчина в возрасте 58 лет. Как сообщает телеканал 360, у него изъяли мобильный телефон и отправили в медучреждение.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Жуткая история
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как сказать об этом матери?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос