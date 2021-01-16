Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани

Главного редактора портала "Рязань.Лайф" нашли мертвой в собственной квартире. Эксперты выяснили шокирующие обстоятельства смерти Жанны Шепляковой.

33-летнюю рязанскую журналистку обнаружили мертвой вечером 15 января. Тело женщины было найдено в ее квартире в Рязани. Эксперты установили, что Жанне Шепляковой нанесли десять ножевых ранений. Главным подозреваемым следователи считают супруга убитой. Предположительно, мужчина забрал из квартиры маленьких детей и скоропостижно покинул место происшествия. Как сообщает "ФАН", полицейские задержали мужа покойной журналистки в Тверской области.

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Согласно последним данным, супруг Жанны Шепляковой явился к правоохранителям с повинной и признался в убийстве. По основной версии следствия, мужчина изрезал жену ножом в ходе бытового конфликта, так как она не разрешала ему забрать из дома детей. Портал "K1NEWS" сообщает, что незадолго до смерти журналистка подала на развод и проживала с супругом отдельно. Источник утверждает, что накануне убийства Жанна Шеплякова просила о помощи, но ее не получила.

Напомним, что осенью 2020 года нижегородская журналистка Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД в знак протеста. Самосожжение главного редактора издания "KozaPress" многие приравнивают к убийству, так как женщина столкнулась с прессингом силовиков. Перед кончиной Ирина Славина опубликовала в соцсети пост с просьбой винить в своей смерти Российскую Федерацию.