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Рыбинский маньяк признался в убийстве детей

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После задержания подозреваемый в жестокой расправе над двумя малолетними сестрами житель Рыбинска признался оперативникам в совершении преступления, передает телеканал "360". Он рассказал, что выпил, после чего убил девочек. Отметим, как показал осмотр тел жертв, над несчастными надругались.

Автор: 18 сентября 2020, 13:29 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

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