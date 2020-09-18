Рыбинский маньяк признался в убийстве детей

После задержания подозреваемый в жестокой расправе над двумя малолетними сестрами житель Рыбинска признался оперативникам в совершении преступления, передает телеканал "360". Он рассказал, что выпил, после чего убил девочек. Отметим, как показал осмотр тел жертв, над несчастными надругались.
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