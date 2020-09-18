Задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух детей в Рыбинске

Продолжившаяся несколько дней розыскная операция дала свои результаты – полиция задержала подозреваемого в жестокой расправе над двумя детьми в Рыбинске, передает телеканал "360". Сообщается, что мужчина надругался над двумя малолетними сестрами, а затем убил их. Подробности расследования и задержания устанавливаются.
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