Служебная собака раскрыла дело о похищении шашлыков

Местный предприниматель обратился к сотрудникам МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу (Югре). Он рассказал, что кто-то похитил у него десять килограммов мяса и два шампура.
Для прояснения ситуации на место выдвинулись полицейские со служебной собакой. Пес привел коллег-людей в гаражный кооператив, где их встретил 27-летний безработный, передает телеканал "360". К моменту прихода правоохранителей он уже успел пожарить шашлык.
В отношении похитителя мяса возбуждено уголовное дело. В местах заключения мужчина может провести до пяти лет.
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