В Омске ревнивца арестовали за жестокое убийство

Утром 17 июня жильцы домов на Молодогвардейской улице в Омске сообщили полиции, что прямо у них на глазах один мужчина жестоко расправляется с другим, передает телеканал "360". От полученных травм несчастный скончался на месте. Позже был задержан подозреваемый.

На допросе 35-летний мужчина признал свою вину. Он рассказал, что пошел на убийство из чувства ревности, узнав об изменах супруги.