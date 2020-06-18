В Омске ревнивца арестовали за жестокое убийство

Утром 17 июня жильцы домов на Молодогвардейской улице в Омске сообщили полиции, что прямо у них на глазах один мужчина жестоко расправляется с другим, передает телеканал "360". От полученных травм несчастный скончался на месте. Позже был задержан подозреваемый.
На допросе 35-летний мужчина признал свою вину. Он рассказал, что пошел на убийство из чувства ревности, узнав об изменах супруги.
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