Под Москвой несколько детей госпитализировали с химическим ожогом глотки

В Лобне пострадали два маленьких ребенка. Они попали в больницу с химическими ожогами.
К трагедии привело неосторожное обращение с опасным веществом, пишет телеканал "360". По имеющимся данным, пострадавших доставили в ожоговый центр Люберец с повреждениями глотки.
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