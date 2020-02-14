В Омске водитель переехал мужчину и спас ему жизнь

В Омске водитель Hyundai Tucson переехал лежащего на земле мужчину. Авария произошла на улице Волховстроя, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, автомобилист случайно наехал на пьяного мужчину, который лежал на дороге. Пострадавшего экстренно доставили в местную больницу, передает портал ОМ1.
Врачи диагностировали у пешехода закрытую травму груди и переломы ребер. Кроме того, у пострадавшего было обморожение стоп и кистей рук третьей-четвертой степени. По мнению медиков, если бы аварии не произошло, то мужчина бы умер от переохлаждения, уточняет сайт VSE42.ru.
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