В Светлогорске при пожаре на целлюлозно-картонном комбинате погиб рабочий. Уточняется, что мужчина проводил огневые работы неподалеку от резервуара с таловым маслом, который загорелся.
Взрывная волна сбросила бедолагу рабочего с высоты вниз на землю. Пострадавший скончался на месте.
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