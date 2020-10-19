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Регионы

Под Дмитровом упавшей со склона москвичке понадобилась помощь спасателей

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Две жительницы отправились на пешую прогулку в Дмитровском городском округе. Одна из женщина споткнулась и упала со склона.

В результате случившегося пострадавшая сломала лодыжку. Спасателям удалось поднять женщину к тому месту, где ее ждала машина скорой помощи. Сейчас россиянка находится дома, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: 19 октября 2020, 21:40 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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