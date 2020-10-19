Под Дмитровом упавшей со склона москвичке понадобилась помощь спасателей

Две жительницы отправились на пешую прогулку в Дмитровском городском округе. Одна из женщина споткнулась и упала со склона.
В результате случившегося пострадавшая сломала лодыжку. Спасателям удалось поднять женщину к тому месту, где ее ждала машина скорой помощи. Сейчас россиянка находится дома, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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