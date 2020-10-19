В Ногинске аномально низкорослые мужчины избили москвича

В Ногинске граждане с недостатком гормона роста жестоко избили мужчину. Уточняется, что Москвич хотел снять выпивающих карликов на телефон, но спровоцировал агрессию.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", потерпевший не стал писать заявление в полицию. По словам мужчины, из-за инцидента над ним посмеялись все друзья и знакомые.
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