В Ногинске аномально низкорослые мужчины избили москвича

В Ногинске граждане с недостатком гормона роста жестоко избили мужчину. Уточняется, что Москвич хотел снять выпивающих карликов на телефон, но спровоцировал агрессию.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", потерпевший не стал писать заявление в полицию. По словам мужчины, из-за инцидента над ним посмеялись все друзья и знакомые.